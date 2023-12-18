"وزير السياحة" وقيادات الوزارة يتقدمون بخالص التهنئة للسيسي لفوزه في الانتخابات الرئاسية

كتب- محمد أبو بكر:

تقدم أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، بخالص آيات التهنئة، للرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لفوزه في الانتخابات الرئاسية وتجديد ثقة الشعب المصري العظيم فيه؛ لاستكمال بناء الدولة الحديثة التي أرسى قواعدها منذ توليه مقاليد الرئاسة، وذلك عقب الإعلان رسميًا اليوم عن نتيجة الانتخابات الرئاسية.

وأعرب وزير السياحة والآثار، في تهنئته التي جاءت نيابة عن نفسه و القيادات والعاملين بالوزارة، عن سعادته وتقديره البالغ للتمثيل المُشرف للشعب المصري ومشاركته الإيجابية في الانتخابات الرئاسية والتي شهدت إقبالًا غير مسبوقًا، مما يؤكد على حرص الشعب المصري على الممارسة الديمقراطية وبناء مستقبل مصر لهم وللأجيال القادمة.

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