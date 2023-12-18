وزير الأوقاف يهنئ السيسي بالفوز في الانتخابات: الشعب قال نعم للقائد البطل

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنه لاشك أن تصويت الشعب المصري العظيم المتحضر جاء تلبية لنداء الوطن بما يكشف عن وعي هذا الشعب العظيم ونضجه الفكري والسياسي وإرثه التاريخي العريق الذي يضرب لأكثر من سبعة آلاف عام في جذور التاريخ.

وأضاف وزير الأوقاف في بيان له، الاثنين، لقد قال الشعب المصري نعم للقائد البطل، نعم لاستكمال مسيرة الإنجازات، نعم للحفاظ على أمننا القومي.

وأوضح جمعة، في مجال الخطاب الديني كان للرئيس ولا يزال حفظه الله خير داعم لعمارة بيوت الله عز وجل، وإكرام أهل القرآن، و تحسين أحوال الأئمة علميا وماليا، ونشر الفكر الوسطي المستنير، وبناء وتكوين إمام عصري قادر على فهم الواقع والتعامل معه بروح العصر في ضوء الحفاظ على ثوابت الشرع الشريف .

وأضاف لقد قال الشعب المصري كلمته، ووجه صفعة قوية لدعاة التخريب والفوضى ولأعداء الوطن المتربصين به، وعبر عن رفضه للتطرف والمتطرفين وانحيازه للفكر الوسطي والتسامح الديني والوحدة الوطنية.

وتابع :لقد قال الشعب المصري كلمته، نحن هنا في قاهرة المعز، وعبر عن ولائه وانتمائه لوطنه، والتفافه حول رئيسه البطل الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتفافه حول قواته المسلحة الباسلة وشرطته الوطنية ومؤسسات الدولة الوطنية، واستعداده للتضحية في سبيل وطنه متى حانت ساعة الجد" .

واستطرد :"لقد لبى الشعب المصري النداء وقال نعم لقائده الرئيس عبد الفتاح السيسي، فكل السداد والتوفيق".

واختتم حديثه “:سر الرئيس على بركة الله في استكمال مسيرة إنجازاتك، والله معك يوفقك ويسدد خطاك بإذن تعالى وأمره، وخالص التهنئة لكم ولنا جميعا وللشعب المصري بالفترة الرئاسية الجديدة المباركة".