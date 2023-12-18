محافظ القاهرة يهنئ السيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية

كتب- محمد نصار:

بعث اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤.

وقال محافظ القاهرة في برقية التهنئة: "يشرفني أن أتقدم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء محافظة القاهرة والأجهزة التنفيذية والشعبية بها بخالص التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي على الثقة الكبيرة باختياره لقيادة مصر لفترة رئاسية جديدة.

وأضاف: أكد الشعب المصري بمشاركته الكبيرة في الانتخابات الرئاسية في ملحمة وطنية كبيرة غير مسبوقة ووعي كبير، ثقة الشعب في قيادته لصنع مستقبل أفضل وتنمية مستدامة لمصرنا الغالية.

وأكد أن جموع المواطنين غير المسبوقة هي أبلغ دليل على حب ووطنية وانتماء المواطنين لوطنهم وأن مصر هي مرادهم تحت القيادة الحكيمة والرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي بمشاركة وطنية بلغت ٦٦.٨% بنسبة إنجاز تاريخية.

واختتم محافظ القاهرة' نشعر جميعا بالفخر والاعتزاز أمام العالم بهذا النجاح ونعاهد الله والرئيس على الاستمرار في العطاء وبذل أقصى جهد لاستكمال مسيرة التنمية والبناء تحت قيادته الحكيمة الرشيدة.