فيديو- أستاذ بـ"حقوق السادات" يصفع طالبًا أمام زملاءه.. وعميدة الكلية تكشف مفاجأة

كتب- إسلام لطفي:

حصل "مصراوي" على فيديو يرصد صفع عضو هيئة التدريس بكلية الحقوق في جامعة السادات، لأحد الطلاب في المدرج أمام زملائه.

ورصد الفيديو تفاصيل الواقعة، حيث إنّ عضو هيئة التدريس دعا الطالب -الذي كان في طريقه للخروج من مدرج المحاضرات- إلى العودة إليه للتحدث معه، وفي أثناء المناقشة صفعه عضو هيئة التدريس.

وتعليقًا على الواقعة قالت الدكتورة سحر عبدالستار، عميدة كلية الحقوق بجامعة السادات، إنَّ التصرف الذي صدر عن عضو هيئة التدريس لا يليق بأي شكلٍ من الأشكال ومخالف للأعراف والتقاليد الجامعية، بغض النظر عن الدوافع التي دفعته إلى ذلك لأنه خروجًا عن المألوف.

وأضافت في تصريح خاص لـ"مصراوي": عندما حدثت الواقعة خلال العام الدراسي الماضي، استدعيتُ الطالب وسمعت منه التفاصيل، ولاحظنا أنه لم يبادر منه أي شيء يستدعي صفعه، وكانت الواقعة نتيجة انفعال من عضو هيئة التدريس، وأحلتُ الأمر برمته إلى التحقيق وأُسنِدَ إلى أحد الأساتذة في الكلية.

وتابعت: وفي ضوء التحقيق اعتذر عضو هيئة التدريس للطالب، الذي قَبِلَ الاعتذار حينها شريطة أن يعتذر الأستاذ أمام الطلاب في المُدرَّج ذاته الذي شَهِدَ الواقعة، وهو ما حدث بالفعل وبناءً عليه المُحقِّق حَفِظَ التحقيق.. ولكن الاعتذار لم ينفِ أن هناك مخالفة وواقعة جسيمة من عضو هيئة التدريس، لأنَّ حق الطالب حقًّا شخصيَّا أمَّا ما بَدَرَ من عضو هيئة التدريس يُعتبر مساسًا بالأعراف والتقاليد الجامعية وهيبة الأستاذ والكلية ذاتها أيضًا.

واستطردت "عبدالستار": وعندما حدث تداول الواقعة مرة أخرى خلال الأيام الماضية، أرسلتُ خطابًا رسميًّا مرفقًا به فيديو الواقعة منذ أيام قليلة إلى رئيسة جامعة السادات، للتحقيق في الواقعة بشأن عضو هيئة التدريس.. ووفقًا للقانون فإنَّ عميد الكلية مُكلَّف أن يُرسل خطابًا ويبلغ بأي عملية من شأنها المساس بالكلية أو أي تجاوز من عضو هيئة التدريس.

وأكدت أنه لا يوجد ما يمنع أن الجامعة تُعيد النظر في واقعة عضو هيئة التدريس، لأنه إذا لم يُتخذ إجراء، فإنها قد تُشجع الواقعة الآخرين لارتكاب مثلها مرة أخرى.