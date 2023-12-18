وزير التموين يهنئ الرئيس السيسي لفوزه بفترة رئاسية جديدة

كتب- محمد سامي:

تقدم الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخليه، بالتهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد اعلان نتائج الانتخابات الرئاسية 2024، مؤكًدا أن نسبة التصويت والمشاركة الكبيرة التي حصل عليها الرئيس هي رد جميل من الشعب المصري بعد الإنجازات الكبيرة التي تحققت في كل قطاعات الدولة.

كما "المصيلحي"، بالتهنئة للشعب المصري العظيم، داعيًا المولي عز وجل أن يكلل جهود الرئيس، بتحقيق طموحات الشَّعب المصري، وأن ينعم على مصر وشعبها بالرخاء، وأن تستمر مسيرة العطاء والتنمية، في ظل توجيهات الرئيس، نحو بناء الجمهورية الجديدة.