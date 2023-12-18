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BBC

وزير التموين يهنئ الرئيس السيسي لفوزه بفترة رئاسية جديدة

05:19 م الإثنين 18 ديسمبر 2023

الدكتور علي المصيلحي

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كتب- محمد سامي:

تقدم الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخليه، بالتهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد اعلان نتائج الانتخابات الرئاسية 2024، مؤكًدا أن نسبة التصويت والمشاركة الكبيرة التي حصل عليها الرئيس هي رد جميل من الشعب المصري بعد الإنجازات الكبيرة التي تحققت في كل قطاعات الدولة.

كما "المصيلحي"، بالتهنئة للشعب المصري العظيم، داعيًا المولي عز وجل أن يكلل جهود الرئيس، بتحقيق طموحات الشَّعب المصري، وأن ينعم على مصر وشعبها بالرخاء، وأن تستمر مسيرة العطاء والتنمية، في ظل توجيهات الرئيس، نحو بناء الجمهورية الجديدة.

الدكتور علي المصيلحي وزير التموين يهنئ الرئيس الرئيس السيسي نتائج الانتخابات الرئاسية فوز الرئيس السيسي

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