إعلان

BBC

الرئيس السيسي يتحدث مع مواطنين أثناء مرورة بشوارع القاهرة

05:17 م الإثنين 18 ديسمبر 2023

الرئيس عبدالفتاح السيسي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- محمد عبدالناصر:

تجول الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في شوارع القاهرة بعد إعلان فوره بانتخابات الرئاسة 2024.

وتحدث الرئيس مع عدد من المواطنين، وفي البداية استوقف أحد العاملين موكب الرئيس، وسأل السيسي المواطن: في كام ورشة وإيجارها كام في الشهر؟

ورد العامل على سؤال الرئيس: في حوالي 50 ورشة والإيجار الشهري 1000 جنيه في الشهر.

وألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلمةً عقب إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024، مخاطبًا المصريين بمناسبة فوزه بانتخابات الرئاسة، اليوم الإثنين.

و قال الرئيس السيسي: أتحدث إليكم اليوم.. وقد غمرتني السعادة بمشهد اصطفافكم وانخراطكم في صفوف الناخبين في الاستحقاق الانتخابي الرئاسي؛ وهو ما يعد دلالة واضحة لكل متابع في الداخل أو في الخارج عن حيوية وفاعلية المجتمع المصري؛ بأطيافه وفئاته كافة، ويؤكد أن إرادة المصريين نافذة بصوت كل مصري ومصرية.

وخاطب السيسي أبناء مصر وبناتها، قائلًا: "أقول لكم بالصدق المعهود بيننا: إنني أدرك يقينًا حجم التحديات التي مررنا بها، وما زلنا نواجهها، كما أؤكد إدراكي أن البطل في مواجهة هذه التحديات هو المواطن المصري العظيم الذي تصدى للإرهاب وعنفه.. وتحمل الإصلاح الاقتصادي وآثاره، وواجه الأزمات بثبـات ووعي وحكمـة".

الرئيس السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي انتخابات الرئاسة الانتخابات الرئاسية 2024 فوز الرئيس السيسي

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

السيسي بعد فوزه بانتخابات الرئاسة: حرب غزة تستدعي استنفار جهودنا
حقق المركز الأخير.. عبدالسند يمامة: نقبل بنتيجة الانتخابات الرئاسية
3 قنوات مفتوحة تعلن نقل مباراة الأهلي وفلومنينسي (ترددات)
رسميًا.. السيسي رئيسًا لمصر لولاية جديدة