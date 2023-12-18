الرئيس السيسي يتحدث مع مواطنين أثناء مرورة بشوارع القاهرة

كتب- محمد عبدالناصر:

تجول الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في شوارع القاهرة بعد إعلان فوره بانتخابات الرئاسة 2024.

وتحدث الرئيس مع عدد من المواطنين، وفي البداية استوقف أحد العاملين موكب الرئيس، وسأل السيسي المواطن: في كام ورشة وإيجارها كام في الشهر؟

ورد العامل على سؤال الرئيس: في حوالي 50 ورشة والإيجار الشهري 1000 جنيه في الشهر.

وألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلمةً عقب إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024، مخاطبًا المصريين بمناسبة فوزه بانتخابات الرئاسة، اليوم الإثنين.

و قال الرئيس السيسي: أتحدث إليكم اليوم.. وقد غمرتني السعادة بمشهد اصطفافكم وانخراطكم في صفوف الناخبين في الاستحقاق الانتخابي الرئاسي؛ وهو ما يعد دلالة واضحة لكل متابع في الداخل أو في الخارج عن حيوية وفاعلية المجتمع المصري؛ بأطيافه وفئاته كافة، ويؤكد أن إرادة المصريين نافذة بصوت كل مصري ومصرية.

وخاطب السيسي أبناء مصر وبناتها، قائلًا: "أقول لكم بالصدق المعهود بيننا: إنني أدرك يقينًا حجم التحديات التي مررنا بها، وما زلنا نواجهها، كما أؤكد إدراكي أن البطل في مواجهة هذه التحديات هو المواطن المصري العظيم الذي تصدى للإرهاب وعنفه.. وتحمل الإصلاح الاقتصادي وآثاره، وواجه الأزمات بثبـات ووعي وحكمـة".