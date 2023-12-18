11 رسالة وجهها السيسي للمصريين بعد فوزه بأعلى الأصوات في الانتخابات الرئاسية

كتب- إسلام لطفي:

وجَّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، عدة رسائل للمصريين بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية 2024، بأعلى الأصوات.

وتضمنت الرسائل:

- غمرتني السعادة بمشهد اصطفافكم وانخراطكم فى صفوف الناخبين فى الاستحقاق الانتخابى الرئاسي

- يعد دلالة واضحة لكل متابع فى الداخل أو فى الخارج عن حيوية وفاعلية المجتمع المصرى بكافة أطيافه وفئاته

- يؤكد أن إرادة المصريين نافذة بصوت كل مصرى ومصرية

- نمر بحدث مهم فى ظرف دقيق

- تواجه الدولة حزمة من التحديات على كافة المستويات يأتى فى مقدمتها، الحرب الدائرة على حدودنا الشرقية والتى تستدعى استنفار كل جهودنا للحيلولة دون استمرارها بكل ما تمثله من تهديد للأمن القومى المصرى بشكل خاص وللقضــــــــــية الفلســــــــــطينية بشـــــــــكل عــــــــــام

- اصطفاف المصريين كان تصويتا للعالم كله من أجل التعبير عن رفضهم لهذه الحرب غير الإنسانية وليس لمجرد اختيار رئيسهم لفترة رئاسية

- مشهد حضارى راق تضافرت فيه جهود الدولة حكومة وشعبا ليخرج بهذا المظهر المشرف والذى لم يشهد أي تجاوزات أو خروقات أمنية على الرغم من هذه الحشود غير المسبوقة.

- البطل فى مواجهة هذه التحديات هو المواطن المصرى العظيم الذى تصدى للإرهاب وعنفه وتحمل الإصلاح الاقتصادى وآثاره وواجه الأزمات بثبـات ووعـى وحكمـة

- أجدد العهد بأن نبذل معا كل جهد لنستمر فى بناء الجمهورية الجديدة التى نسعى لإقامتها،

- أتوجه لكل المرشحين المنافسين بتحية واجبة على ما قاموا به.. من عمل عظيم وأداء سياسى راق يمهد الطريق أمام حالة سياسية مفعمة بالحيوية والتنوع.

- تثبت المرأة المصرية مرة أخرى بأنها صوت الضمير الوطنى المعبر عن صمود وصلابة أمتنا