تحليل رقمي لـ5 انتخابات رئاسية| زهران يتفوق على صباحي.. و"الوفد" أخيرا.. وتصاعد المشاركة

كتب- أحمد جمعة ومحمد نصار:

كشفت النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية 2024، التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات، عن نسبة مشاركة وصل إلى 66.8 بالمئة، ما يعد الأكبر في تاريخ الانتخابات الرئاسية المصرية، من بين 5 انتخابات رئاسية تعددية مباشرة في التاريخ المصري.

وحصد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، أعلى الأصوات في الانتخابات الرئاسية التي أُجريت مطلع الشهر الجاري خارج مصر، وأيام 10 و11 و12 ديسمبر للمصريين بالداخل، بإجمالي 39702451 صوتًا، بنسبة بلغت 89.6 بالمئة من مجموع الأصوات الصحيحة.

وحصد المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، على نسبة 3.09% في انتخابات 2014، فيما حصل المرشح فريد زهران في انتخابات 2024 على (1,776,952) صوت، بنسبة 4% من الأصوات الصحيحة، كما حصل عليها المرشح حازم عمر في الانتخابات نفسها (1,986,352) صوت، بنسبة 4,5% من الأصوات الصحيحة.

انتخابات 2024

- إجمالي عدد الناخبين المدعوين للاقتراع (67,032,438) ناخب.

- إجمالي عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم (44,777,668) ناخب.

- نسبة المشاركة في الانتخابات 66,8%.

- إجمالي عدد الأصوات الصحيحة (44,288,361) ناخب بنسبة 98,9% من إجمالي الحضور.

- إجمالي عدد الأصوات الباطلة (489,307) ناخب بنسبة 1,1% من الحضور.

- إجمالي الأصوات التي حصل عليها المرشح عبد الفتاح السيسي (39,702,451) مليون صوت، بنسبة 89,6% من الأصوات الصحيحة.

- إجمالي الأصوات التي حصل عليها المرشح حازم عمر (1,986,352) صوت، بنسبة 4,5% من الأصوات الصحيحة.

- إجمالي الأصوات التي حصل عليها المرشح محمد فريد سعد زهران (1,776,952) صوت، بنسبة 4% من الأصوات الصحيحة.

- إجمالي الأصوات التي حصل عليها المرشح عبد السند يمامة (822,606) أصوات، بنسبة 1,9% من الأصوات الصحيحة.

نتيجة الانتخابات الرئاسية 2018

- إجمالي عدد الناخبين المدعوين للاقتراع (59,078,138) ناخب.

- إجمالي عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم (24,254,152) ناخب.

- نسبة المشاركة في الانتخابات 41.05 %

- إجمالي عدد الأصوات الصحيحة (22,491,921) ناخب.

- إجمالي عدد الأصوات الباطلة (1,762,231) ناخب.

- إجمالي الأصوات التي حصل عليها عبد الفتاح حسين خليل السيسي (21,835,387) صوت بنسبة 97.1%.

- إجمالي الأصوات التي حصل عليها موسى مصطفى موسى محمد (656,534) صوت بنسبة 2.9%.

نتيجة الانتخابات الرئاسية 2014

- إجمالي عدد الناخبين المدعوين للاقتراع (53,909,306) ناخب.

- إجمالي عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم (25,578,223) ناخب.

- نسبة المشاركة في الانتخابات 47,45%

- إجمالي عدد الأصوات الصحيحة (24,537,615) ناخب.

- إجمالي عدد الأصوات الباطلة (1,040,608) ناخب.

- إجمالي الأصوات التي حصل عليها عبد الفتاح حسين خليل السيسي (23,780,104) صوت بنسبة 96,91%.

- إجمالي الأصوات التي حصل عليها حمدين صباحي (757,511) صوت بنسبة 3,09%.

نتيجة الانتخابات الرئاسية 2012

- إجمالي عدد الناخبين المدعوين للاقتراع (50,958,794) ناخب.

- إجمالي عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم (26,420,763) ناخب.

- نسبة المشاركة في الانتخابات 51,85%

- إجمالي عدد الأصوات الصحيحة (25,577,511) ناخب.

- إجمالي عدد الأصوات الباطلة (843,252) ناخب.

- إجمالي الأصوات التي حصل عليها أحمد شفيق (12,347,380) صوت بنسبة 48,27%.

- إجمالي الأصوات التي حصل عليها محمد مرسي (13,230,131) صوت بنسبة 51,73%.

نتيجة الانتخابات الرئاسية 2005

- إجمالي عدد الناخبين المدعوين للاقتراع (31.826.284) ناخب.

- إجمالي عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم (7.305.536) ناخب.

- نسبة المشاركة في الانتخابات 51,85%

- إجمالي عدد الأصوات الصحيحة (7.131.851) ناخب بنسبة 98% من المشاركين.

- إجمالي الأصوات التي حصل عليها حسني مبارك (6.316.748) صوت بنسبة 88.6%.

- إجمالي الأصوات التي حصل عليها أيمن نور (540,405) صوت بنسبة 9,7%.

- إجمالي الأصوات التي حصل عليها نعمان جمعة (20.8891) صوت بنسبة 9,2%.

- إجمالي الأصوات التي حصل عليها أسامة شلتوت (29857) صوت بنسبة 0,4%.

- إجمالي الأصوات التي حصل عليها وحيد الأقصري (11881) صوت.

- إجمالي الأصوات التي حصل عليها إبراهيم ترك (5831) صوت.

- إجمالي الأصوات التي حصل عليها ممدوح قناوي (5481) صوت.

- إجمالي الأصوات التي حصل عليها أحمد الصباحي (4393) صوت.

- إجمالي الأصوات التي حصل عليها فوزي غزال (4222) صوت.

- إجمالي الأصوات التي حصل عليها رفعت العجرودي (4106) صوت.

اقرأ أيضًا

متحور جديد لكورونا.. الصحة: سريع الانتشار ويصيب الحالات الحاصلة على اللقاحات

وزير النقل يبحث مد المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو 4.5 كم جنوب 6 أكتوبر

أمطار وضباب ورياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

"قوى النواب" تكشف لمصراوي مصير قانون العمل الموحد

*** البيانات جميعها وفق الجريدة الرسمية