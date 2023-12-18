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BBC

مجاملات تخفيف الأحمال.. طلب إحاطة يتهم "الكهرباء" بمجاملة موظفيها -تفاصيل

03:49 م الإثنين 18 ديسمبر 2023

جانب من مجلس النواب

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كتب- نشأت علي:

تقدَّم النائب عصام العمدة، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب؛ لتوجيهه إلى الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، حول ملف تخفيف الأحمال وقطع الكهرباء لمدة ساعتَين يوميًّا، مشيرًا إلى أنه لا يتم تطبيق هذا القرار بعدالة؛ مجاملة لبعض العاملين في قطاع الكهرباء.

وأكد العمدة أن هناك مناطق لا يتم قطع التيار الكهربائي بها على مدار الـ24 ساعة يوميًّا؛ ليس بسبب وجود المنشآت المهمة بها، مثل المستشفيات؛ ولكن مجاملة لبعض موظفي شركات الكهرباء على الرغم من أن هذه المناطق ذات الكثافة العالية، ولكن المجاملات تترك المواطن البسيط ينقطع عنه التيار الكهرباء بالمخالفة لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة، بتطبيق العدالة في ملف تخفيف الأحمال.

وأكد النائب أن المجاملات في قطاع الكهرباء تتم أيضاً في التقديرات الجزافية لمخالفات الكهرباء، والتي يتم الاتجاه إلى تخفيضها أو إلغائها حسب الهوى، مشيراً إلى أنه تم رصد العديد من المخالفات لموظفي قطاع الكهرباء؛ ولكن يتم حفظ التحقيقات داخليًّا بعقوبات إدارية بسيطة، على الرغم من أنها من المخالفات التي تمثل إهدارًا للمال العام.

مجلس النواب قطاع الكهرباء الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء تخفيف الأحمال

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