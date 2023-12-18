القوات المسلحة تهنئ السيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية

كتب- محمد سامي:

تقدمت القيادة العامة للقوات المسلحة بتهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي بثقة الشعب المصري والفوز في انتخابات رئاسة الجمهورية.

وحصل المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي على 39702451 صوتا بنسبة 89.6%، وحصل محمد فريد زهران 1776952 بنسبة 4% وحصل حازم عمر 1986352 بنسبة 4.5% وحصل عبد السند يمامة 822606 بنسبة 1.9%.

وأكد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أن ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ستبدأ من اليوم التالي على انتهاء ولايته الحالية.