"مستقبل وطن" يهنئ السيسي لفوزه في الانتخابات: نعاهدكم على تقديم الدعم الكامل

القاهرة - مصراوي:

تقدم حزب مستقبل وطن بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة فوزه في الإنتخابات الرئاسية 2024.

وقال حزب مستقبل وطن، في بيان اليوم، إن هذه النتيجة بمثابة دليل قاطع على التفاف الشعب المصري وتمسك المصريين بقيادتهم السياسية الرشيدة، وإدراكهم لحجم الإنجازات التي تحققت في مصر على مدار السنوات الماضية، مُنذ أن تولى الحكم.

كما تقدم الحزب بالشكر البالغ للهيئة الوطنية للانتخابات التي أدارت كافة تفاصيل العملية الإنتخابية بدقة وشفافية ونزاهة يشهد بها العالم، ومن جهة أخرى يُثمن الحزب دور الشعب المصري العظيم الذي سَطَّرَ ملحمة ديمقراطية غير مسبوقة بإقباله التاريخي على الإدلاء بالأصوات والمُشاركة في انتخابات رئاسة الجمهورية.

واختتم الحزب بيانه: "يُعاهد الحزب القائد عبد الفتاح السيسي على الدعم الكامل لإستكمال سياساته الخارجية والداخلية، ومُساندة خطط التنمية والنهوض بالبلاد وتثبيت أركان الجمهورية الجديدة، خاصةً في ظل التحديات والظروف الدولية والإقليمية الدقيقة".