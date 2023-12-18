حزب مستقبل وطن يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية 2024

كتب- مصراوي:

تقدم حزب مستقبل وطن، بالتهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة "إكسترا نيوز".

وأعلن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، القاضي حازم بدوي، حصول المرشح عبدالفتاح السيسي، على أعلى الأصوات في الانتخابات الرئاسية التي أُجريت خلال أيام 1 و2 و3 ديسمبر الجاري لتصويت المصريين بالخارج وأيام 10 و11 و12 ديسمبر للمصريين بالداخل.

وقال "بدوي" خلال مؤتمر صحفي نظمته الهيئة، اليوم الإثنين، إن المرشح عبدالفتاح السيسي، رئيسًا لمصر لمدة 6 أيام مقبلة، وفق نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024.

وتَنَافَسَ في الانتخابات الرئاسية 4 مرشحين: عبد الفتاح السيسي، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وعبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

وبحسب قاعدة بيانات الناخبين فإن أكثر من 67 مليون ناخب لهم حق التصويت في هذه الانتخابات، وأجريت الانتخابات داخل مصر على مدار 3 أيام.

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