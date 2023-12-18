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لمواجهة السيول والأزمات.. الجيزة تنفذ اصطفافًا للوقوف على جاهزية السيارات والمعدات

03:28 م الإثنين 18 ديسمبر 2023

أحمد راشد

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كتب- محمد أبو بكر:

نظَّمت محافظة الجيزة اصطفافًا لمعدات الأحياء والمراكز والمدن والمديريات المعنية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي وهيئة النظافة والتجميل؛ للوقوف على مدى جاهزيتها للتعامل مع الأزمات؛ وذلك بأرض الاصطفاف بجوار محور ٢٦ يوليو.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل لجنة للتفتيش على المعدات الهندسية بالمحافظات؛ للتأكد من استعدادها لمجابهة الأزمات والكوارث.

وأكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أن الهدف من الاصطفاف هو رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات الخدمية والمراجعة الدورية لجاهزية وفاعلية جميع الأجهزة، ورفع قدرات المعدات والآلات الهندسية للتعامل استعدادًا لأي طارئ، موجهاً بضرورة رفع كفاءة العاملين وتنفيذ برامج التأهيل والتدريب اللازمة لمجموعات العمل.

وأضاف المحافظ أنه سيتم تطبيق عدة نماذج محاكاة وسيناريوهات مفاجئة لتجربة جميع المعدات على الطبيعة، وتحديد الوقت الذي تستغرقه كل جهة لحل المشكلة والتعامل معها؛ للتأكد من عملها بفاعلية، والتدريب على أنسب أسلوب لمواجهة الأزمة والقرار المناسب للمواجهة .

وكلف محافظ الجيزة سكرتير عام المحافظة بمرافقة اللجنة المعنية للتفتيش على اصطفاف المعدات الهندسية والمركبات الخاصة بمجابهة الأزمات والسيول على مستوى الوحدات المحلية بالمحافظة وكل الشركات والمديريات؛ للتأكد من مدى جاهزيتها وصلاحيتها الفنية واستعدادًا لمواجهة الأزمات والكوارث والسيول .

وكلَّف المحافظ جميع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن ومديريات الخدمات بضرورة المتابعة الميدانية، ومراجعة خطط الانتشار وجاهزية الفرق والمعدات واستيعاب أعضائها للمهام المكلفين بها، وبيان مدى كفاءتها وإجراء الصيانة اللازمة لإدارة العمل بشكل فعال وبكفاءة عالية.

محافظة الجيزة الجيزة السيول والأزمات هيئة النظافة والتجميل

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