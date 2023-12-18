"السبكي": تقديم 33 مليون خدمة طبية وعلاجية لمنتفعي التأمين الصحي حتى الآن

كتب- أحمد جمعة:

شارك الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، اليوم، في فعاليات انطلاق المؤتمر العربي الثاني والعشرين للأساليب الحديثة في إدارة المستشفيات، والذي تنظمه المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية، على مدار اليوم وغدًا "19،18" ديسمبر 2023، تحت شعار "التأمين الصحي والتغطية الصحية الشاملة: الفرص والتحديات".

وفي بداية المؤتمر، شارك السبكي، والحاضرين والمشاركين بالمؤتمر العربي في الوقوف دقيقة حداد على أرواح أشقائنا الشهداء في أحداث غزة بفلسطين.

وخلال الجلسة الحوارية الأولى للمؤتمر العربي بعنوان "أبعاد وتحديات التغطية الصحية الشاملة في النظم الصحية العربية"، تم تسليط الضوء في هذه الجلسة على أهمية تحقيق التغطية الصحية الشاملة في النظم الصحية العربية، ودورها في تعزيز الصحة والعدالة الصحية في المجتمعات.

وأكد السبكي، في كلمته خلال الجلسة، على أهمية التغطية الصحية الشاملة في تحقيق التنمية الصحية في النظم الصحية العربية، مشيرًا إلى أنها تعني توفير الخدمات الصحية الأساسية للجميع، وتحديد آليات توفير واستدامة الموارد المالية اللازمة لذلك، بما في ذلك الوقاية والعلاج والرعاية الصحية.

ولفت إلى أن الدولة المصرية قدمت نموذجًا فريدًا وأنجزت مشروعات تنموية وصحية عملاقة لتحقيق هذا الهدف النبيل من خلال التطوير الدائم لقطاع الرعاية الصحية، وأهمها إطلاق العديد من المبادرات الصحية الرئاسية، ومشروع التأمين الصحي الشامل، ومشروعات الصحة بمبادرة حياة كريمة، والمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

وأشار إلى الجهود التي بذلتها الدولة المصرية في مشروع التأمين الصحي الشامل لتحقيق التغطية الصحية الشاملة للمصريين، ومنها الإصلاح التشريعي لحوكمة النظام الصحي، وتحسين البنية التحتية الصحية، وغيرها الكثير، كما أشار إلى جهود هيئة الرعاية الصحية في محافظات تطبيق التأمين الصحي الشامل، ودورها الرئيسي في ضبط وتنظيم تقديم خدمات الرعاية الصحية للمنتفعين وتعزيز جودتها، من خلال توفير الخدمات الطبية عالية الجودة، وتطوير البنية المعلوماتية الصحية، والميكنة والتحول الرقمي للخدمات، وإدخال التكنولوجيا والتقنيات الطبية الحديثة، واستحداث حزم الخدمات الطبية، وتدريب وتأهيل القوى البشرية، وتطبيق نظم الجودة، وتعزيز التحول الأخضر في الرعاية الصحية، والتسجيل والاعتمادات الدولية للمنشآت الصحية، وتحسين تجربة المرضى، وتعزيز الوعي الصحي للمنتفعين من خلال حملات توعوية وتثقيفية.

وأضاف السبكي، أن التغطية الصحية الشاملة أساسًا للنظم الصحية القوية ومفتاحًا لتحقيق صحة ورفاهية المجتمعات، وأن الدولة المصرية تخطو خطوات هائلة وتمضي قُدمًا نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة وتوفير خدمات صحية عالية الجودة لجميع المصريين بحلول عام 2030، مشيرًا إلى أن حوكمة النظام الصحي، وتحسين الوصول إلى الرعاية الصحية، وميكنة نظم الرعاية الصحية، وتقليل العبء المالي، وتعزيز العدالة الصحية، ومشاركة القطاع الخاص، ساهم في نجاح تحقيق التغطية الصحية الشاملة بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في مصر، كما عزز بناء مجتمع صحي أكثر استدامة وازدهارًا والمُضي قُدمًا نحو الوصول إلى التغطية الصحية الشاملة وفقًا لرؤية مصر 2030.

وأضاف السبكي، أن التأمين الصحي الشامل الأمل الحقيقي لكل المصريين في الحصول على الرعاية الصحية المتكاملة لكافة الأفراد والفئات والأعمار وعلاج جميع الأمراض بلا سقف محدد للعلاج بكرامة وجودة وعدالة اجتماعية، مشيرًا إلى جهود الهيئة العامة للرعاية الصحية لتعزيز جودة التغطية الصحية الشاملة بمحافظات تطبيق المنظومة "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، أسوان، السويس" سالفة الذِكر.

وتابع السبكي: أنه نجحنا في تقديم 33 مليون خدمة طبية وعلاجية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل حتى الآن بمحافظات تطبيق المنظومة بجودة عالمية، إضافة إلى الانتهاء من الميكنة والتحول الرقمي للخدمات بنسبة 100% في مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأولية و80% في المستشفيات، وتنفيذ 21 ألف برنامج تدريبي إلزامي وتخصصي لرفع كفاءة وتنمية قدرات الكوادر الصحية والإدارية والفنية وغيرهم من العاملين، وكذلك نجحنا في تسجيل واعتماد 162 منشآة صحية وفقًا للمعايير القومية GAHAR المعترف بها دوليًا من منظمة الإسكوا العالمية، كما أشار إلى تخطي رضاء المنتفعين بخدمات التغطية الصحية الشاملة عن الخدمات والرعاية الصحية المقدمة في المنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية نسبة 91%.

واستكمل السبكي، حصدنا العديد من الجوائز والاعتمادات والتكريمات العربية والدولية وأهمها الاعتراف الدولي لمستشفى شرم الشيخ الدولي من شبكة المستشفيات العالمية الخضراء، وتسجيل الهيئة كأول عضو مصري بالشبكة والجائزة الماسية لمستشفى شرم الشيخ الدولي مناصفة مع كليفلاند كلينيك أبو ظبي فئة المستشفيات الخضراء، والجائزة الذهبية لهيئة الرعاية مناصفة مع دائرة صحة أبو ظبي في قيادة الاستدامة الصحية على مستوى الوطن العربي، والجائزة البلاتينية في قيادة الصحة الرقمية.

وتجدر الإشارة، إلى أنه شارك في الجلسة الحوارية الأولى للمؤتمر العربي، الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية، والدكتور حمد المانع، وزير الصحة السعودي السابق، والدكتور محمد رسول الطراونة، الأمين العام للمجلس الصحي العالي السابق في الأردن، والدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية في مصر.

وأدار الجلسة الدكتور أحمد الجوهري، مستشار وزير الصحة والسكان للتعليم الفني الصحي في مصر.

وينعقد المؤتمر العربي الثاني والعشرين للأساليب الحديثة في إدارة المستشفيات، بمشاركة وحضور نخبة من وزراء الصحة العرب ورؤساء هيئات الصحة والقادة وكبار المسئولين الصحيين والمتحدثين البارزين في أكثر من 16 دولة عربية، ويشمل المؤتمر توقيع مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون في المجال الصحي مع الدول العربية، بالإضافة إلى عدد من التكريمات، وعدة جلسات نقاشية حول "التغطية الصحية الشاملة وآليات تحقيق العدالة والمساواة الاجتماعية، الاستدامة المالية للنظم الصحية، ركائز نجاح أنظمة التأمين الصحي، تجارب عربية في مجال التأمين الصحي"، علاوة على ورشة عمل "التكامل بين أدوات التكلفة لتعزيز إدارة المنشآت الصحية".