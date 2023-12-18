رئيس "إفريقية النواب" يرحب بقرار الحكومة إقامة مراكز لوجستية تجارية بإفريقيا

كتب- سامح سيد:

أشاد الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، بتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التي أكد فيها أن هناك توجيهات مستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بأهمية العمل على تعزيز أوجه الوجود المصري في إفريقيا ودعم مختلف أطر التعاون بدول القارة في مختلف المجالات، بما يُسهم في تحقيق المصالح المشتركة، ويعزز من أواصر العلاقات.

وأشار الجبلي إلى أن مصر في عهد الرئيس السيسي دورها تاريخي وريادي داخل إفريقيا، وإقامة هذه المراكز داخل الدول الإفريقية سيكون له دوره في مضاعفة الصادرات المصرية لمختلف الدول الإفريقية.

وكشف رئيس لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب عن أن لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب خلال لقاءاتها مع وزير التجارة والصناعة ومسؤولي الوزارة؛ طالبت عدة مرات على مدى الدورات الثلاث البرلمانية لمجلس النواب الحالي بإعطاء أولوية قصوى لهذا الملف والإسراع في إنشاء هذه المراكز اللوجستية التجارية بمختلف الدول الإفريقية لزيادة ومضاعفة الصادرات المصرية لإفريقيا.

وأكد الجبلي أن اللجنة أكدت إعطاء أولوية لمنطقة شرق إفريقيا؛ خصوصًا تنزانيا وكينيا، واللجنة كان لها دور كبير في هذا الملف المهم.

وقال رئيس لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، في بيان له اليوم الإثنين: "إن قرار الحكومة يتماشى ورؤية لجنة الشؤون الإفريقية"، مثمنًا استعراض المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، لعدد من المؤشرات الخاصة بالوجود المصري الحالي في السوق الإفريقية؛ ومنها أن حجم الصادرات المصرية لدول القارة خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر من العام الحالي وصل إلى نحو 6 مليارات دولار، بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 13%، وأن الرخام والأسمنت والبولي إيثيلين والأسمدة الفوسفاتية، من أهم الصادرات المصرية إلى دول القارة.

وأعلت الجبلي اتفاقه التام مع تأكيد المهندس أحمد سمير أن مصر تعتبر حاليًّا من أهم القوى الاقتصادية داخل "الكوميسا"، وتلعب دورًا مهمًّا في تحقيق المزيد من التكامل الاقتصادي بين دول التجمع، كما أنها تولي اهتماماً كبيراً بالمشاركة في مختلف الفعاليات والاجتماعات الفنية التي يتم عقدها، مضيفاً: تستحوذ مصر على النصيب الأكبر من حجم التجارة البينية داخل "الكوميسا" بعد أن بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر ودول التجمع أعلى مستوياته عام 2022 ليصل إلى 4,3 مليار دولار.

ونوه رئيس لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب بأن مصر كانت من أولى الدول التي قامت بالتوقيع على اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، إضافة إلى تأكيد وزير التجارة والصناعة أن هذه الاتفاقية تتماشى مع توجه الدولة المصرية نحو الاندماج والتكامل مع الدول الإفريقية وأن هذا الاتفاق يسهم في زيادة المساحة المتاحة للنفاذ بالصادرات المصرية في الأسواق الإفريقية المختلفة، في إطار السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي "الكوميسا"، والمساهمة في فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية؛ خصوصًا مع دول غرب إفريقيا.

وأكد الجبلي الأهمية الكبيرة للتعاون بين مصر وإفريقيا في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية والصناعية والزراعية وغيرها، مشيراً إلى أن هناك اهتماماً كبيراً من القادة والرؤساء الأفارقة لجذب الاستثمارات المصرية إلى مختلف الدول الإفريقية، وهناك العديد من المزايا والتيسيرات الكبيرة المقدمة من الدول الإفريقية لجذب الاستثمارات المصرية للقارة السمراء.

وقال رئيس لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب: إن هناك آفاقًا واسعة وكبيرة للاستثمار داخل الدول الإفريقية في العديد من المجالات؛ وفي مقدمتها توطين الصناعات الدوائية والأسمدة ومشروعات البنية التحتية والأساسية، خصوصًا بعد انبهار كل القادة الأفارقة بما يتم داخل مصر من مشروعات قومية كبرى حظيت بانبهار كل الرؤساء والقادة الأفارقة ورؤساء الحكومات الإفريقية والوزراء الأفارقة الذين قاموا بزيارات لمصر، مؤكداً أنهم رحبوا بنقل هذه التجارب المصرية الناجحة إلى دولهم.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعاً لاستعراض عدد من المقترحات التي من شأنها أن تُسهم في زيادة التبادل التجاري مع الدول الإفريقية، بحضور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والمهندس عصام النجار، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والوزير المفوض التجاري يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري.