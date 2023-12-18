برلماني: توطين صناعة الأدوية يسهم في الارتقاء بالمنظومة الصحية

كتب- نشأت علي:

أشاد النائب أحمد نشأت منصور، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بتوجيهات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بإزالة أي عوائق بيروقراطية قد تواجه شركات تصنيع الأدوية والمستلزمات الطبية.

وأكد "منصور" في بيان الاثنين، أن هذه التوجيهات تأتي في إطار اهتمام الدولة بصناعة الدواء والصناعات الطبية ككل هدفه الارتقاء بالمنظومة الصحية.

وأضاف النائب أحمد نشأت منصور، أن الحكومة تسعى إلى توطين صناعة الدواء والاعتماد على الشركات المحلية وتعظيم المنتج المحلي، لافتًا إلى أن الدولة المصرية تقوم بجهود حثيثة من أجل توطين صناعة الدواء واتخذت العديد من الإجراءات التي تسهل ذلك.

وثمن وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، تأكيد الحكومة استعدادها لتقديم أي حوافز أو تيسيرات لهذه الشركات، سواء الأراضي، أو الرُخص، أو غيرها، وهو ما يعكس اهتمام الدولة بهذا الملف، خاصة أن مصر تعُعد سوقًا كبيرًا.

وشدد النائب أحمد نشأت منصور، على أهمية تعميق التصنيع المحلي وتعظيم سلسلة القيمة من شأنه الحد من الواردات وتوفير العملة الصعبة، وزيادة الصادرات وخلق فرص استثمارية وتشجيع الصناعات الصغيرة والتي تلعب دورًا كبيرًا في عملية تعميق التصنيع المحلي بما يدفع بالاقتصاد المصري للأمام.

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