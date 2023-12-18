بعد استهداف فلسطينيتَين داخل كنيسة.. طلب برلماني بمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب بجيش الاحتلال

كتب- سامح سيد:

أدان المهندس أمين مسعود، عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الإسكان والمرافق، بشدة، استهداف قناص تابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي سيدتَين فلسطينيتَين داخل كنيسة العائلة المقدسة، مؤكدًا أن ذلك الأمر يؤكد أن جيش الاحتلال يمارس أبشع أنواع الجرائم ضد الشعب الفلسطيني الشقيق؛ حتى داخل دور العبادة بالمساجد والكنائس، على مرأى ومسمع العالم كله بصفة عامة ودعاة حقوق الإنسان بصفة خاصة.

وتساءل مسعود، في بيان له أصدره اليوم الإثنين: أين المجتمع الدولي؟ وأين منظمات حقوق الإنسان الدولية المشبوهة؟ وأين البرلمان الأوروبي؟ مطالباً المجتمع الدولي بجميع دوله ومنظماته بصفة عامة ومن منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن والولايات المتحدة الأمريكية بصفة خاصة، وسرعة التحرك لإجبار جيش الاحتلال؛ لوقف أعماله الإرهابية وجرائمه الدموية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس.

وطالب المهندس أمين مسعود من العالم كله الإسراع في تنفيذ رؤية مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ والتي تتمثل في إجبار إسرائيل لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية؛ وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكامل الأراضي الفلسطينية المحتلة، مطالباً أيضًا بمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب من جيش الاحتلال أمام المحكمة الجنائية الدولية.