اجتماع طارئ لمجلس نقابة المحامين اليوم

كتب- إسلام لطفي:

وجه عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، الدعوة إلى مجلس النقابة العامة، لحضور اجتماع طارئ، اليوم الاثنين في تمام الساعة الثانية ظهرًا بمقر النقابة بشارع رمسيس.

وكان عبد الحليم علام، نقيب المحامين، عقد، السبت، اجتماعًا مع نقباء الفرعيات على مستوى الجمهورية، وأعضاء لجنة الصياغة من أعضاء مجلس النقابة العامة، بنادي المحامين بمدينة السادس من أكتوبر، لمناقشة مدى جاهزية النقابات الفرعية لعقد الجمعية العمومية للمحامين، والمقرر لها الأربعاء المقبل الموافق 20 ديسمبر الجاري.

وعرض نقيب المحامين، زيادة مقدار المعاشات للمحامين والمستحقين عنهم ليكون 4 آلاف جنيه كحد أقصى، و2000 جنيه كحد أدنى، بواقع 100 جنيه عن كل سنة، بالإضافة إلى عرض مدونة السلوك المهني بشكلها النهائي بعد نشرها على موقع النقابة لكي يطلع عليها أعضاء الجمعية العمومية.