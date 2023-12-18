"القصير" يرأس اجتماع لجنة مشروع تعزيز القدرة على الموائمة في البيئات الصحراوية

كتب- أحمد مسعد:

عقد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم، اجتماعًا موسعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع تعزيز القدرة على الموائمة في البيئات الصحراوية "برايد" بمحافظة مطروح والذي ينفذه الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "الإيفاد" بالتعاون مع وزارة الزراعة.

جاء ذلك بحضور قيادات الوزارة وسكرتير عام محافظة مطروح ورئيس شركة الريف المصري وممثلي الوزارات والهيئات المعنية ذات الصلة.

وأشاد "القصير" في بيان الاثنين، بالتعاون البناء والمثمر مع "الإيفاد" وما تحقق من إنجازات في المشروعات المشتركة ومنها مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة وسبل المعيشة "SAIL".

وأوضح أن مشروع دعم القدرات التسويقية لصغار المزارعين بالريف المصري "برايم" ثم مشروع تعزيز القدرة على الموائمة في البيئات الصحراوية "برايد".

وأكد أن "الإيفاد" من الهيئات التي تحرص على متابعة تنفيذ مشروعاتها، مشيرًا إلى أن نجاح هذه المشروعات ترجع إلى أنها تأتي من الاحتياجات الفعلية للمجتمع المحلي وتحوذ على الأهالي على المشروعات التي ساهمت في توفير فرص عمل وتحسين مستوى معيشتهم.

وأكد "القصير" ما تم إنجازه على أرض الواقع من مشروعات لخدمة أهالي مطروح، قائلًا: الدولة المصرية في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تسعى لتحسين مستوى معيشة المجتمعات البدوية.

وأشار إلى أن مشروع "برايد" نفذ حتى الآن 1200 بئر لحصد مياه الأمطار بالإضافة إلى إنشاء 60 خزانًا أرضيًا وتطهير 53 بئرًا رومانيًا من أجل توفير المياه طوال العام سواء للزراعة أو الشرب وإقامة 400 برج حمام لتمكين المرأة البدوية اقتصاديًا وإنشاء 58 فصلًا لمحو الأمية ساهمت في محو أمية حوالي 600 سيدة بدوية، مشيرًا إلى أن إجمالي عدد المستفيدين من مشروعات برايد حوالي 450 ألف نسمة.

وأضاف "القصير" أن المشروع اهتم أيضًا بتنمية المراعي والوديان وتوزيع شتلات التين والزيتون مجانًا من خلال مركز مطروح للتنمية المستدامة التابع لمركز بحوث الصحراء وإضافة مساحات جديدة للزراعة والشجيرات الرعوية في بطون الوديان لزراعة التين والزيتون وأيضا الاهتمام بإنشاء ورصف الطرق وتطبيق ممارسات زراعية جديدة.

ووجه وزير الزراعة، خلال الاجتماع، بضرورة الاهتمام بزيادة وتنمية المراعي الطبيعية واستنباط أصناف جديدة من الأعلاف تتوائم مع البيئات الصحراوية ونشر ثقافة المراعي وتوفير البذور للنباتات الرعوية مع منع الرعي الجائر بالتعاون مع الأجهزة المعنية في المحافظات، كما وجه بتنفيذ نماذج رائدة يحتذى بها مع دراسة متطلبات واحتياجات سكان المناطق البدوية لضمان نجاح المشروعات.

ووجه وزير الزراعة، أيضًا بالاهتمام بإنشاء المدارس الفنية والمستشفيات ومحطات مياه الشرب والصرف والطرق من أجل تحقيق التنمية المتكاملة للمجتمعات المحلية.

وفي نهاية الاجتماع، وجه وزير الزراعة، الشكر لوزراء التخطيط والمالية والتعاون الدولي وللقائمين على المشروع ولكل شركاء التنمية وللوزارات المعنية ذات الصلة، مؤكدًا أن المشروعات مع "الإيفاد" حققت قصص نجاح تُحتذى للدول الأخرى.

لجدير بالذكر أن مشروع تعزيز القدرة على الموائمة في البيئات الصحراوية "برايد" بتكلفة 81 مليون دولار منها 61,8 مليون دولار من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "الإيفاد" والمبلغ المتبقي مساهمة من الحكومة المصرية والمستفيدين.

ويستهدف المشروع الحد من الفقر وتعزيز الأمن الغذائي من خلال سبل المعيشة المستدامة والقادرة على الصمود في المناطق المتضررة من تغير المناخ بمحافظة مطروح وتحقيق تنمية متكاملة للمجتمع المحلي والمناطق البدوية.