وزير التموين: مشروع "ورشتي" يدعم ورش ومصانع المشغولات الذهبية

كتب- محمد سامي:

وقع الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، بروتوكول تعاون لتوفير التمويل اللازم لمشروع "ورشتي" والخاص بدعم ورش المشغولات الذهبية.

وأكد "المصيلحي" أن الهدف من هذا المشروع هو الحفاظ على دعم وتنمية وزيادة حجم أعمال ورش المشغولات الذهبية والمحافظة على العمالة الفنية الماهرة بها، مشيرًا إلى أن تلك الورش ستساهم في إمداد مدينة الذهب بالعمالة الماهرة في المدى القريب، وتساهم في خلق فرص عمل للشباب.

وأضاف أن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في هذا المجال تتكامل مع فكرة إنشاء مدارس ومراكز تدريب متخصصة في الذهب بمدينة الذهب، مع وجود مركز تكنولوجي لدعم وإمداد هذه الورش وتلك الصناعة بالآلات والمعدات ويعيد مصر إلى الصدارة كما كان قديمًا.

من جانبه، أكد علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، أن البنك سيساهم في تمويل ورش الذهب باعتبارها واحدة من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مشيرًا إلى أن تمويل مشروع ورشتي سيكون بقيمة مليون جنيه كبداية.

وشدد على أن نجاح المشروع سيساعد في زيادة حجم أعمال ورش الذهب والمجوهرات وتقليل فاتورة الاستيراد من الخارج لهذا المنتج المهم، مؤكدًا أن البنك على استعداد لتمويل الورش والمصانع العاملة في هذا النشاط باعتبارها واحدة من الصناعات المهمة بقيم مالية وتمويلية كبيرة بشرط استيفاء كل الشروط المالية والائتمانية ودراسات الجدوى اللازمة.

وأشار اللواء أحمد سليمان، رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين، إلى أن هناك مجموعة من المستندات والإجراءات التي سيتم الإعلان عنها وسيتقدم بها الراغبين في الحصول على التمويل ومنها بطاقة ضريبية وسجل تجاري ورخصة مزاولة المهنة والصادرة من المصلحة ومعاينة موقع الورشة لتبدأ بعدها اللجان الفنية والمالية بمراجعة كل الشروط والمستندات لبدء التمويل للورش.

وصرح أحمد كمال، المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير، بأن الوزير قد وجه بعقد الاجتماعات الخاصة بالمشروع من الأربعاء الجاري.

وأكد المتحدث أن مشروع "ورشتي" سيساهم في تشغيل عدد كبير من الشباب وسيحافظ على هذه الصناعة المهمة، مشيرًا إلى أن توجيهات الوزير شملت تذليل جميع العقبات أمام المتقدمين للمشروع، كما حدث في مشروع جمعيتي، مضيفا أن الإدارة التنفيذية بوحدة إدارة المشروعات بوزارة التموين ستقوم بالتعاون مع كل الجهات المعنية لضمان تحقيق المستهدف من هذا المشروع.