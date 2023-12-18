وزير النقل يبحث مد المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو 4.5 كم جنوب 6 أكتوبر

كتب- محمد نصار:

استقبل الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، السفير أوكا هيروشي، سفير اليابان لدى مصر، لبحث التعاون بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة.

حضر اللقاء، المدير الإقليمي لإدارة الشرق الأوسط وأوروبا لوكالة التعاون الدولي اليابانية - الجايكا، ماتسونجا هيديكي، ونائب المدير الإقليمي، توياما كي، والذي سيتسلم مهام عمله الشهر القادم خلفا لـ "ماتسونجا هيديكي".

وناقش الجانبان دراسة امتداد المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو لمسافة 4.5 كم جنوب مدينة السادس من أكتوبر لخدمة الكثافات السكانية المتواجدة بهذه المنطقة.

وأكد الوزير، عمق العلاقات التي تربط بين القيادة السياسية والشعبين الصديقين، مشيدًا بالتعاون المثمر بين الجانبين في تنفيذ عدد من المشروعات المشتركة في قطاع النقل.

ومن جانبه، أكد السفير الياباني بالقاهرة، سعادته بزيارة مقر وزارة النقل بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة والتي تجسد التطور الكبير الذي تشهده مصر في مختلف القطاعات.

وتناولت المباحثات التعاون المستقبلي بين وزارة النقل والچايكا اليابانية لتأهيل وتدريب 100 مهندس مصري على تخطيط وتنفيذ منظومة النقل الحضري داخل المدن المزدحمة مثل (القاهرة - طنطا - الزقازيق - المنصورة)، حيث أكد ماتسونجا هيديكي، التنسيق مع المسئولين في وزارة النقل لبدء البرنامج التدريبي للمهندسين المصريين خاصة وأن المهندسين المصريين يتمتعون بخبرات عالية والعاصمة الإدارية الجديدة تجسد التميز الكبير لهم.

وتباحث الجانبان حول التعاون القائم بين الجانبين في تنفيذ مشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق التي تمتد من مدينة 6 أكتوبر حتى الفسطاط بطول 19 كم لعدد 17 محطة سواء فيما يتعلق بالجزء الغربي من الأعمال المدنية للمشروع (حدائق الأشجار - المساحة) أو فيما يتعلق بأعمال الجزء الشرقي من الأعمال المدنية للمشروع (المساحة - الفسطاط).

وتطرقت المباحثات إلى التعاون المشترك المستقبلي فيما يتعلق بالمرحلة الثانية من المشروع والتي تمتد من الفسطاط وحتى مركز النقل المجمع مرورًا بمدينة نصر والقاهرة الجديدة والمرحلة الثالثة التي تمتد من محطة مركز النقل المجمع حتى العاصمة الإدارية الجديدة.

وتم الاتفاق على بدء دراسات الجدوى للمرحلتين أبريل 2024 مع التأكيد على شمول التعاون المشترك في المرحلة الثالثة توطين صناعه الوحدات المتحركة والأنظمة الكهروميكانيكية في مصر من خلال التعاون في إنشاء مصانع للجانب الياباني في مصر ثم الانطلاق للتصدير لدول الشرق الأوسط.

وأكد الوزير أن وزاره النقل بناءً على تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تنفذ خطة شاملة لتوطين صناعة النقل في مصر ومنها صناعة السكك الحديدية بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية.