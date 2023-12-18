مع بدء الموسم الجديد 2024.. "عضو السياحة" يكشف أبرز تحديات القطاع

كتب- محمد أبو بكر:

قال مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، إنه يوجد تحديات متعددة للموسم السياحي الجديد، من خلال مشكلات التأمينات والضرائب والتسهيلات.

وأضاف "صادق"، "مصراوي"، أنه يجب العمل على تشجيع الاستثمار؛ لأنه من أبرز التحديات، وتخفيف الأعباء على العاملين في قطاع السياحة؛ وأنه يجب أن يكون التفكير في العمل أولًا ثم التحصيل ثانيًا، من خلال تغيير الثقافة.

وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أنه يجب النظر إلى السياحة نظرة «بناء»، وإعطاء تسهيلات؛ لأن القطاع السياحي يعتمد على الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تحتاج إلى مزيد من الدعم للحصول على نتائج ملموسة.

كما طالب عضو غرفة الشركات، الاهتمام بمختلف أنواع السياحة سواء الثقافية أو الشاطئية، والعمل على زيادة عدد الفنادق، والترويج بشكل مختلف للسياحة في مصر؛ لجذب أكبر عدد ممكن من السائحين.

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