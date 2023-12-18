قومي المرأة: نتعاون مع الجهات المعنية لتيسير دخولها سوق العمل الخاص بالقطاع الزراعي

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أكدت مي محمود مدير عام تنمية مهارات المرأة بالمجلس القومي للمرأة حرص المجلس على التعاون مع جميع الجهات المعنية لدعم المرأة وتيسير دخولها سوق العمل الخاص بالقطاع الزراعي، وإدماج المرأة في المشروعات المتوسطة ومتناهية الصغر لتوفير سبل دخل جديدة لها ولأسرتها.

وأشارت مي محمود إلى أن مشروع "معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية" الذي ينفذه المجلس بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي بمحافظات البحيرة والغربية والأقصر والمنيا يستهدف العمل على تشجيع توفير بديل للهجرة غير الشرعية من خلال التشجيع على تنمية المشروعات وإيجاد فرص عمل للمرأة والشباب، بالإضافة إلى تنفيذ أنشطة توعوية لتسليط الضوء على المخاطر المرتبطة بالهجرة غير الشرعية بناء على الجهود السابقة.

وأوضحت، أنه حرصا من المجلس على تنمية مهارات المرأة بمختلف المجالات واطلاعها على التجارب العالمية، نظم المجلس زيارة إلى معرض فوود أفريكا التجاري الدولي للأغذية والمشروبات، الذي عقد مؤخرا بمركز مصر للمعارض الدولية في القاهرة.

وقالت إن الزيارة استهدفت خريجات وخريجي التدريب الزراعي ومنسقات ومنسقي مشروع "معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية"، للتعرف على الخبرات والمعرفة التي يوفرها المعرض والتواصل مع الخبراء والمهنيين في صناعة المنتجات الزراعية والغذائية.

وأضافت أنه تم خلال الزيارة التعرف على أحدث الابتكارات والتقنيات في هذا المجال، بما في ذلك تقنيات الإنتاج المستدام والتكنولوجيا الحديثة المستخدمة في صناعة الأغذية وتعبئتها وتغليفها.

وأكدت حرص المجلس المجلس على تطوير مهاراتهن في المجال الزراعي، ليصبحن صاحبات مشروعات صغيرة أو يلتحقن بفرص وظيفية في مجال التصنيع الزراعي والغذائي وكذلك استكشاف ودخول السوق المصري الكبير من خلال التعرف على تجار الجملة والموزعين وتجار التجزئة وغيرهم من المتخصصين في هذا المجال.