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تعرف على البضائع والمواد المحظورة الممنوع اصطحابها في السفر

04:00 ص الإثنين 18 ديسمبر 2023

تعبيرية

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كتب- محمد عبيد:
يغفل عدد من المسافرين لحملهم مواد خطرة ممنوع صعودها علي الطائرة لسلامة الرحلة، ويضعون تلك المواد داخل حقائبهم أثناء إنهاء اجراءات السفر يتفاجئ المسافرين بمنع سفر هذه المواد وتعرضهم للمساءلة.

ويستعرض "مصراوي" المواد الخطرة الممنوع حملها أثناء السفر والتي جاءت كالتالي:-

- يتواجد علي كاونترات إنهاء إجراءات السفر بعض التعليمات مدعومة بملصقات عن مواد خطرة ممنوع صعودها علي الطائرة، وذلك لأسباب تتعلق بالسلامة يمنع منعاً باتاً حمل المواد الخطرة ضمن أمتعة الراكب أو كأمتعة مصطحبة أو يدوية باستثناء الحالات التي يسمح فيها بشكل خاص اصطحاب تلك المواد.

- تشمل المواد الخطرة على سبيل المثال لا الحصر: "الغازات المضغوطة، المواد المسببة للتآكل، المتفجرات، السوائل والمواد الصلبة القابلة للاشتعال ، المواد المشعة، المواد المؤكسدة، السموم، والمواد المُعدية، والحقائب ذات أنظمة الأمان والمزودة بأجهزة إنذار لأسباب أمنية".

ويختلف ذلك من شركة طيران إلى أخرى حيث من الممكن أن تطبق قيود أخرى أكثر تشدد في شركات أخرى، لكن أغلب شركات الطيران العاملة في مطار القاهرة تطبق تلك التعليمات.

كما يجب عدم شحن أو حمل المواد التي تم ذكرها وإبلاغ شركة الطيران وطلب معرفة طرق شحنها الصحيح لها، وهو وما تقوم الشركات بتوضيحه قبل السفر بحوالي 48 ساعة من خلال الاتصال التليفوني.

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