لتعطيش السوق.. الزارعة: رصد 32 ألف طن من البصل في مركزين بالجيزة



كتبت -داليا الظنينى:

كشف ممدوح السباعي، مدير صندوق الموازنة بوزارة الزراعة، عن العثور على كميات بصل لا يمكن تخيلها تم حجبها لتعطيش السوق وزيادة الأسعار، مضيفا أنه أبلغ وزير الزراعة بعدم وجود أزمة في الإنتاج ولكن المشكلة في حجب السلعة.

وأضاف السباعي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأحد ، أن مصر تزرع 250 ألف فدان تنتج 3.3 مليون طن، واستهلاك مصر منها 2.5 مليون طن.

وأوضح، أن ارتفاع أسعار البصل بسبب حجبها رغبة في زيادة سعره إلى 60 و70 جنيهًا، مؤكدا أنه تم تحرير محاضر لـ 31 تاجرًا، موضحا أن مصر صدرت 350 ألف طن بصل خلال العام الحالي، ورئيس الوزراء وجه بعد ارتفاع الأسعار بوقف التصدير لمدة 6 أشهر.

وأكد السباعي : أنه تم رصد 180 فدان مستغل لتشوين البصل وسط المنازل، لافتا إلى أن هذه القرى تشتري المحصول من المحافظات الأخرى وتبدأ في تخزينه.

وأكد أن التجار تعمدوا تعطيش السوق، الذي يحتاج 1000 طن يوميا؛ حيث كانوا يضخون 30 طنًا فقط، مشيرًا إلى أنه تم رصد 31 ألف طن و700 كيلو في مركزين فقط بالجيزة محجوبين عن السوق.

وواصل أن سعر البصل الطبيعي المفروض يصل إلى المواطن بـ 20 جنيهًا، مؤكدًا أن البصل المحجوب عن الناس بدأ يصيبه العفن ولن يكون صالحا للاستهلاك خلال أيام.

جدير بالذكر أنه سجلت أسعار البصل قفزات جديدة خلال الأيام الأخيرة في الأسواق المصرية لتسجل مستويات غير مسبوقة، بعد أن وصل سعر الكلغ 40 جنيها في محال التجزئة، ونحو 30 جنيها في أسواق الجملة، ليرفع ذلك المستويات القياسية التي كان قد سجلها البصل في شهر سبتمبر الماضي، وعلى إثرها تم حظر تصديره آنذاك.

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