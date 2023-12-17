عمرو أديب: المزاج العام في مصر يميل لوزارة جديدة.. وهذا موقف المحافظين

كتب- حسن مرسي:

قال الإعلامي عمرو أديب، إن الدستور لا يلزم الحكومة بالاستقالة ولكن يلزم المحافظين بتقديم استقالتهم لتعيين محافظين جدد.

وأضاف أديب، خلال برنامجه "الحكاية"، عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الأحد: "فيه محافظين عندنا عاملين أداء جيد وهناك محافظين ليسوا على المستوى المرجو"، متسائلًا: "هل سيتم تعيين محافظين جدد من أجل التغيير بصرف النظر على الأداء؟".

وتسائل: هل الاتجاه هو الإبقاء على الدكتور مصطفى مدبولي؟.. القيادة السياسية ترى أن الدكتور مدبولي يقوم بأداء جيد في ظروف صعبة.. وهل الناس شايفة كده؟، متابعًا: أعتقد أن الميل أو المزاج العام في مصر يميل لوزارة جديدة".

وتابع أن هناك من يتحدث عن اسم الدكتور محمود محيي الدين أو محمد العريان لتولي رئاسة الوزراء"، مضيفًا: "اختلف الناس وطبعا سالنا مرة واتنين متى سيكون القسم؟ اليمين الدستورية يتم تأديتها أمام مجلس النواب؛ هل ستكون بعد أسبوعين تلاتة ولا هتبقي أول يناير أو أخر فبراير".

واختتم: "الميل العام وسط الناس لما تشوف كدة وأنا مبتكلمش على السوشيال ميديا لأن دة مش المزاج العام؛ من دروس الانتخابات الأحزاب لم تهتم بالسوشيال ميديا ولكنها اشتغلت على الأرض؛ الشغل كان على الأرض وجها لوجه".

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