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BBC

"سيتا": تغييرات جديدة في قيادات المطارات لتطوير تكنولوجيا المعلومات

09:52 م الأحد 17 ديسمبر 2023

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كتب- محمد عبيد:
أعلنت "سيتا" المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات بقطاع الطيران المدني عالميًا، عن تعيين ستيفان شافنر وسيرجي نيفستروييف نائبين أولين للرئيس لشؤون المطارات والخدمات العالمية على الترتيب ، وذلك لتعزيز قدرات فرق العمل بخبرتهما الإدارية في قطاعات السفر والنقل وتكنولوجيا النقل.

ويتولى "شافنر"، مسؤولية إعادة رسم ملامح محفظة المطارات لدى "سيتا"، لتلبية الطلب المتزايد على حلول التحول الرقمي والأتمتة، تمتلك الشركة حضوراً واسعاً يغطي ما يزيد عن ألف مطار حول العالم ، وشغل شافنر قبل انضمامه منصب الرئيس التنفيذي بإحدي الشركات لطرح حلولها في السوق العالمية وتعزيز توسعها الجغرافي وبناء شراكاتها العالمية وعلاقاتها مع المستثمرين على حد سواء.

من جانبه، سيُشرف نيفستروييف على الإدارة اليومية للبنية التحتية الحيوية للشركة لدى حوالي 2500 شركة طيران ومطار وشركة مناولات أرضية وغيرهم ، كما سيلعب دوراً محورياً في تحوّل الشركة من خلال تحسين واقع تكنولوجيا المعلومات.

وقال ستيفان شافنر: "يتزايد استثمار المطارات في الحلول التكنولوجية لتحسين تجربة المسافر وتبسيط عملياتها ، وسيكون دعم هذا الطلب بالحلول المبتكرة محور تركيزنا الرئيسي خلال عام 2024 وما بعده".

سيتا الطيران المدني تكنولوجيا المعلومات

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