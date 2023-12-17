بقايا الكاميرا امتزجت بأشلائه.. وائل الدحدوح يكشف كواليس استهداف المصور سامر أبو دقة

كتب- حسن مرسي:

كشف وائل الدحدوح، مراسل قناة الجزيرة، كواليس استهداف مصور الجزيرة سامر أبو دقة، خلال قصف إسرائيلي تعرضوا له أثناء تغطية الأحداث في قطاع غزة.

وأشار "الدحدوح"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، المشهد كان مؤلمًا، كنا في مهمة رسمية وهناك تنسيق مع جيش الاحتلال الإسرائيلي بشأن التوجه لهذه المنطقة والتصوير بها، وأثناء عودتنا فوجئنا بعد انتهاء التغطية بالقصف العنيف.

وأضاف مراسل قناة الجزيرة: "حاولت الوصول لسيارة الإسعاف وطلبت من المسعفين أن يتوجهوا لإنقاذ سامر، أخبروني بأنهم سيسعفوه ولكن الأمر احتاج لعدد من الموافقات حتى يصلوا لموقع سامر حيث استغرق الأمر أكثر من 5 ساعات".

وتابع، "يبدو أن سامر حاول أن يصل لسيارة الإسعاف وطائرة استطلاع أخرى قصفته وحولته إلى أشلاء، وبعض الأجزاء من الكاميرا دخلت في جسده ودفنت معه".