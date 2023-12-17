إعلان

BBC

بقايا الكاميرا امتزجت بأشلائه.. وائل الدحدوح يكشف كواليس استهداف المصور سامر أبو دقة

09:25 م الأحد 17 ديسمبر 2023

سامر أبو دقة

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- حسن مرسي:
كشف وائل الدحدوح، مراسل قناة الجزيرة، كواليس استهداف مصور الجزيرة سامر أبو دقة، خلال قصف إسرائيلي تعرضوا له أثناء تغطية الأحداث في قطاع غزة.

وأشار "الدحدوح"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، المشهد كان مؤلمًا، كنا في مهمة رسمية وهناك تنسيق مع جيش الاحتلال الإسرائيلي بشأن التوجه لهذه المنطقة والتصوير بها، وأثناء عودتنا فوجئنا بعد انتهاء التغطية بالقصف العنيف.

وأضاف مراسل قناة الجزيرة: "حاولت الوصول لسيارة الإسعاف وطلبت من المسعفين أن يتوجهوا لإنقاذ سامر، أخبروني بأنهم سيسعفوه ولكن الأمر احتاج لعدد من الموافقات حتى يصلوا لموقع سامر حيث استغرق الأمر أكثر من 5 ساعات".

وتابع، "يبدو أن سامر حاول أن يصل لسيارة الإسعاف وطائرة استطلاع أخرى قصفته وحولته إلى أشلاء، وبعض الأجزاء من الكاميرا دخلت في جسده ودفنت معه".

سامر أبو دقة وائل الدحدوح مصور الجزيرة مراسل الجزيرة

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
في حاجة غلط.. أحمد موسى: "حماية المستهلك" وجه ضربة قوية لمحتكري البصل

إعلان

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

أسامة ربيع: حركة الملاحة في قناة السويس لم تتأثر بما يحدث في البحر الأحمر
أمطار تصل للقاهرة.. الأرصاد تعلن طقس الاثنين بدرجات الحرارة
مشاهد مأساوية لأهالي غزة على تيشرت هذه الفنانة في مهرجان الجونة السينمائي
الرئيس السيسي الرئيس السيسي يقدم واجب العزاء في وفاة أمير الكويت الراحل نواف الصباح
التقديم بدأ اليوم.. شروط الحصول على وحدة في الإسكان المتميز
عاجل| التأمينات تعلن زيادة الحد الأدنى والأقصى للمعاشات بدءا من يناير 2024