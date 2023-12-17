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BBC

"بلاش هبد".. أحمد موسى يحذر من تناول أخبار القوات المسلحة دون بيان رسمي

09:07 م الأحد 17 ديسمبر 2023

أحمد موسى

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كتب- حسن مرسي:
حذر الإعلامي أحمد موسى، من تناول أخبار القوات المسلحة دون بيان رسمي عن المتحدث العسكري، موضحًا: بعض الناس تتحدث في أمور خاصة بالقوات المسلحة دون علم وتتناول منشورات مجهولة المصدر

وقال موسى، خلال برنامجه "على مسئوليتي"، عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد: "في ظروفنا الحالية وخاصة في ظل الشائعات وحساسية الموقف هناك تهديدات غير مسبوقة ونلتزم ويكون لدينا الحرص الكامل في اللي بنقوله".

وأضاف مقدم "على مسؤوليتي": أتمنى من الجميع ألا يتحدث عن القوات المسلحة إلا ببيان رسمي صادر عنها؛ نحن في ظرف صعب، ويجب تقدير الوضع الحالي وحرب الشائعات التي نواجهها في كل دقيقة.

وأردف:"أرجوكم بلاش هبد، منمشيش وراء أي حاجة مش عارفين مين اللي كاتبها وطالما أنها مصدرتش عن مصدر رسمي تبقى هبد وشائعات، إحنا في وقت حساس جدا".

اخبار القوات المسلحة أحمد موسى بيانات القوات المسلحة

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