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BBC

تفاصيل تطبيق الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص وموعد التنفيذ

08:23 م الأحد 17 ديسمبر 2023

مجدي البدوي رئيس اتحاد عمال مصر

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كتبت- داليا الظنيني:
أكد مجدي بدوي، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بدء تطبيق الحد الأدنى للأجور من أول شهر يناير المقبل، لافتا إلى أن الحد الأدنى للأجور هو 3500 جنيه، للعاملين في القطاع الخاص.

وأضاف بدوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد أنه لن يتم استثناء أحد من تطبيق الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص، مبينا أنه لا يوجد حصر حتى الآن بمن يشملهم الحد الأدنى للأجور.

وأردف بدوى : أنه سيتم تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، بقيمة 3500 جنيها من خلال مديريات العمل التزام كافة المنشآت بالقرار، موضحا أنه فى حالة مخالفة المنشأة لأحكام هذا القرار يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها طبقا لأحكام قانون العمل.

وتُعد هذه الزيادة فى الحد الأدنى للأجور، ضمن عدة زيادة متتالية خلال السنوات القليلة الماضية، حيث ارتفع من 2400 فى يناير 2022 إلى 2700 جنيه فى يناير 2023، ثم إلى 3000 جنيه فى يوليو 2023، حتى وصل إلى 3500 بداية من 2024

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مجدي بدوي الحد الأدنى للأجور أجور القطاع الخاص

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