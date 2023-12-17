خبير في الشأن الإسرائيلي: جيش الاحتلال لا يملك القدرة على تدمير أنفاق غزة وحسم المعركة

كتب- حسن مرسي:

كشف الدكتور أحمد فؤاد أنور، خبير في الشأن الإسرائيلي، أن المعارضة الإسرائيلية بقيادة لابيب أكدت عزمها إسقاط نتنياهو وحكومته خلال الحرب على غزة وليس بعدها.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن إسرائيل اكتشفت نفقا يمكنه استيعاب دبابة تسير بداخله ولم يتم ملاحظة عمليات الحفر أو الأتربة التي خرجت رغم كميتها الكبيرة.

وأضاف الدكتور أحمد فؤاد أنور، خبير في الشأن الإسرائيلي، أن الأنفاق بها شبكة لتصريف المياه الجوفية وصد مياه الأمطار وهو ما أثار قلق دولة الاحتلال.

وأكد المصالح الأمريكية باتت في خطر بسبب الدعم الكبير لإسرائيل، موضحا أن جيش الاحتلال لا يملك القدرة على حسم المعركة وهناك حالة من الغضب تجاهه في الداخل الإسرائيلي.

وتوقع الدكتور أحمد فؤاد أنور، خبير في الشأن الإسرائيلي، أن يتم تمهيد الرأي العام الإسرائيلي لقبول تهدئة في قطاع غزة خلال أيام، ودفع ثمن مؤلم مقابل الأسرى، ولكن لن يتم تبادل الجميع مقابل الجميع.

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