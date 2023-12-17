رئيس شعبة الذهب يكشف مفاجأة في أسعار المعدن الأصفر خلال الأيام المقبلة

كتبت -داليا الظنينى :

توقع هاني ميلاد، رئيس الشعبة العامة للذهب والمصوغات بالاتحاد العام للغرف التجارية، ارتفاع أسعار الذهب خلال الفترة القليلة المقبلة في ظل حالة التذبذب الحالية بالسوق.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، مساء الأحد ، أن هناك علاقة عكسية بين ارتفاع الفائدة على الدولار وأسعار الذهب.

وأوضح "ميلاد"، أنه كلما ارتفعت الفائدة يكون هناك إقبالاً على الدولار كوعاء إدخاري، مؤكداً أن وجود إقبال على الدولار يجعل هناك حركات بيعية في الذهب كي يتوجهون للدولار، موضحا أن ارتفاع الفائدة خدم سوق الذهب.

جدير بالذكر أنه ارتفعت أسعار الذهب الفوري خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.8% ليسجل أعلى مستوى عند 2047 دولار للأونصة وأدنى مستوى في 3 أسابيع عند 1973 دولار للأونصة، قبل أن يغلق تداولات الأسبوع عند 2019 دولار للأونصة.

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