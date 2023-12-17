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الرئيس السيسي يقدم واجب العزاء في وفاة أمير الكويت الراحل نواف الصباح

07:11 م الأحد 17 ديسمبر 2023

الرئيس السيسي يقدم واجب العزاء في وفاة أمير الكويت

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كتب- محمد سامي:
وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، الكويت لتقديم واجب العزاء في أمير الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وقدم السيسي، العزاء في وفاة أمير الكويت الراحل، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، سائلاً الله عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته ويلهم شعب الكويت الشقيق الصبر والسلوان.

والتقى الرئيس بأخيه الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الجديد، معرباً عن خالص التمنيات بالتوفيق والسداد في استكمال مسيرة التقدم والنماء بالبلاد.

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