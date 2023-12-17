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BBC

"التجار خزنوه".. حملات على مفارش البصل وتوجيه مهم من وزير الزراعة

02:59 م الأحد 17 ديسمبر 2023
  • عرض 11 صورة
    حملات على مفارش البصل
  • عرض 11 صورة
    حملات على مفارش البصل
  • عرض 11 صورة
    حملات على مفارش البصل
  • عرض 11 صورة
    حملات على مفارش البصل
  • عرض 11 صورة
    حملات على مفارش البصل
  • عرض 11 صورة
    حملات على مفارش البصل
  • عرض 11 صورة
    حملات على مفارش البصل
  • عرض 11 صورة
    حملات على مفارش البصل
  • عرض 11 صورة
    حملات على مفارش البصل
  • عرض 11 صورة
    حملات على مفارش البصل
  • عرض 11 صورة
    حملات على مفارش البصل
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كتب- أحمد مسعد:

كلف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قيادات الوزارة ومديري مديريات الزراعة بالمحافظات بالقيام بحملات تفتيشية مكثفة على جميع مفارش البصل بالجمهورية مع القيام بحصر أعداد المفارش وكميات البصل المشون والتي قام التجار بتخزينها وحجبها عن الأسواق.

وقامت أمس لجان من قيادات الوزارة بالمرور على مفارش البصل في مناطق زراعته وتخزينه وذلك بمحافظات الجيزة والدقهلية والغربية، ورصدت كميات كثيرة من البصل المشون في هذه المحافظات.

وبحسب بيان، تواصل وزير الزراعة مع جهاز حماية المستهلك للاشتراك مع قيادات الوزارة في حملات التفتيش اليوم على مفارش البصل في محافظة الجيزة، حيث أسفرت عن وجود تخزين كميات كثيرة لدى التجار وتم اتخاذ الإجراءات القانونيه حيالهم بشأن تخزين واحتكار السلع الاستراتيجية وحجمها عن الأسواق بهدف المغالاة في أسعارها.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الأحد، أنه تم التنبيه على التجار بطرح هذه الكميات من البصل في الأسواق.

وأشارت الوزارة إلى الاستمرار في الحملات التفتيشية في جميع المحافظات بمشاركة جميع الأجهزة المعنية من أجل ضبط الأسواق والأسعار.

البصل تخزين البصل وزير الزراعة مفارش البصل

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