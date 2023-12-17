التنمية المحلية: 406.5 مليون جنيه إجمالي مبيعات مبادرة "سند الخير" في 84 أسبوعًا

كتب- محمد نصار:

استعرض اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، تقريرًا من القطاعات المعنية بالوزارة عن متابعة مبادرة "سند الخير" والتي أطلقتها الوزارة في 31 مارس وحتى الأسبوع الـ 84 منها.

ونجحت المبادرة في تحقيق مبيعات بإجمالي ما يقرب من 406.5 مليون جنيه حصيلة عملها وتغطيتها لـ 18 محافظة هي: المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، كفرالشيخ، الدقهلية، الإسماعيلية، السويس، البحيرة، القاهرة، الجيزة، جنوب سيناء، الفيوم، بني سويف، الغربية، وشمال سيناء.

وأشار اللواء هشام آمنة، إلى أن المبادرة تأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع الغذائية المخفضة وبالأسعار المناسبة للمواطنين خاصة الأكثر احتياجًا ومحدودي الدخل.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن المبادرة تمكنت خلال رحلتها في أسبوعها الـ 84 من تحقيق مبيعات بحوالي 3.8 مليون جنيه، لافتًا إلى أن سيارات المبادرة تنقلت بمختلف القرى والأحياء بعدد 100 سيارة بواقع 30 سيارة في كل من محافظات القاهرة وبني سويف والمنوفية، بواقع 10 سيارات لكل محافظة، و8 سيارات في كل من محافظات الجيزة والقليوبية والدقهلية والإسماعيلية، و7 سيارات في كل من محافظتي الغربية وكفر الشيخ، و5 سيارات لكل من محافظتي أسيوط والبحيرة، و4 سيارات لكل من محافظتي قنا والمنيا، و3 سيارات بمحافظة جنوب سيناء، و2 سيارة بمحافظة أسوان، وسيارة واحدة بمحافظة الأقصر، لافتًا إلى أن المبادرة تساهم في توفير فرص عمل للشباب حيث يعمل على كل سيارة 3 من الشباب.

وأضاف اللواء هشام آمنة، أن مبادرة "سند الخير" تُعد ترجمة واقعية لاهتمام الوزارة بتلبية الاحتياجات المجتمعية للمواطن من خلال توفير السلع والمستلزمات الأساسية، والاستجابة لمتطلباتهم حتى لا تتركهم فريسة لجشع بعض التجار وتقليل الحلقات الوسيطة لاسيما في ظل الظروف التي يشهدها العالم حاليًا من موجة في ارتفاع الأسعار.

ولفت إلى أن نسب التخفيضات على السلع تراوحت من 20% لـ 25%، بالإضافة إلى توفير السلع الغذائية المختلفة وتوافر عنصر الإتاحة حيث تركز المبادرة على وصول السلع للأهالي خاصة اللحوم والدواجن وغيرها من باقي السلع.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أنه تم التنسيق مع المحافظين لتوجيه السيارات والمنافذ المتنقلة إلى المناطق الأكثر كثافة، والنائية والأكثر احتياجًا، لدعم أهالي تلك المناطق بما يساهم في تهيئة مقومات الحياة الكريمة للمواطنين، ويرسخ دعائم التواصل معهم من خلال التفاعل مع انعكاسات الأحداث التي تشهدها الساحة الدولية وتأثيرها على اقتصاديات الدول كافة.

وأكد أن المبادرة عملت بشكل فعال منذ انطلاقها على تحقيق متطلبات المواطنين خاصة خلال المناسبات المختلفة حيث طرحت عدد كبير من السلع الغذائية الأساسية بتخفيضات كبيرة محققة نسبة مبيعات كبيرة في هذه المناسبات ملايين جنيه، مثمنًا المشاركة المجتمعية الهادفة للوزارة مع المواطنين في جميع المناسبات والوصول إليهم في جميع المحافظات لتقديم الخدمات بشكل أفضل وأسرع.

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