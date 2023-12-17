طلب إحاطة في البرلمان بشأن مواجهة بيع المنتجات في السوق المحلية بالدولار

كتب- نشأت علي:

طالب النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب من الحكومة سرعة التدخل لمواجهة ظاهرة بيع بعض المنتجات في السوق المحلية بالدولار.

وقال في بيان مشيرا، إن هذه الظاهرة بدأت بالظهور في بيع السيارات مطالباً بالتصدي لها بقوة عن طريق تطبيق عقوبات قانون البنك المركزي الرادعة على كل من تسوّل له نفسه أن يصدر مشكلات وأزمات خاصة فيما يتعلق بملف الدولار.

وقال قاسم، في طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد معيط وزير المالية: إن بيع المنتجات المحلية بالدولار يجبر المشترى على توفير دولار من السوق السوداء واستمرار عمل السوق السوداء للعُملة يشجع على الممارسات السيئة مثل الإفراط في الواردات وانخفاض قيمة الصادرات مما يزيد من الضغط في سوق العملات الأجنبية الرسمي بالاضافة إلى تراجع الاستثمار المحلي ونمو الائتمان وانخفاض الاستثمار الأجنبي متسائلاً: هل الحكومة على علم بأنه يتم بيع بعض السيارات بالدولار؟ وما هى الإجراءات التى سوف تتخذها لمنع هذه الظاهرة نهائياً؟ وما هى خطط الحكومة لمواجهة السوق السوداء للدولار؟ مطالباً من الحكومة بالضرب بيد من حديد و تفعيل دور الأجهزة الرقابية المعنية لمنع تلك الممارسات التي تؤثر سلباً على العملة المحلية والاقتصاد الوطنى.

وأكد النائب محمود قاسم خطورة بيع أي منتجات داخل السوق المحلية بالدولار خاصة مع وجود أزمة فى النقد الأجنبي، مشيراً إلى ضرورة مواجهة هذه الظاهرة من خلال تطبيق القوانين بكل حسم وقوة على المخالفين.