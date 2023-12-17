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"عربية النواب" تدين بشدة اقتحام جيش الاحتلال مدينة طولكرم في الضفة الغربية

01:43 م الأحد 17 ديسمبر 2023

مجلس النواب

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كتب- سامح سيد:

أدانت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب بشدة قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي باقتحام مدينة طولكرم بالضفة الغربية فجر اليوم الأحد مطالبة من المجتمع الدولي سرعة التحرك للوقف الفوري لسلسلة الاعتداءات الوحشية التى يقوم بها جيش الاحتلال ضد الفلسطينيين.

وقال النائب أحمد فؤاد أباظة رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب إن قيام قوات كبيرة من جيش الاحتلال باقتحام مدينة طولكرم يتطلب سرعة التدخل من المجتمع الدولي بجميع دوله ومنظماته بصفة عامة والولايات المتحدة الأمريكية بصفة خاصة الإسراع في اتخاذ جميع الاجراءات لتنفيذ رؤية مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإجبار حكومة الاحتلال بالوقف الفوري لاعتداءاتها ضد الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس.

كما طالب النائب أحمد فؤاد أباظة من العالم كله وبجميع دوله ومنظماته الإسراع في إيجاد حلول جذرية لإنهاء الصراع التاريخي بين الفلسطينيين والإسرائيليين والذي استمر لعقود طويلة، مؤكداً أن هذه الحلول تضمنتها الرؤية المصرية الواضحة والحاسمة والتى أكد عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي عشرات المرات سواء خلال مشاركاته في مختلف المؤتمرات والمنتديات العالمية أو لقاءاته واتصالاته بمختلف قادة ورؤساء العالم وهي تتمثل في ضرورة الضغط على إسرائيل لتطبيق قرارات الشرعية الدولية على أرض الواقع في مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكامل التراب الفلسطيني ليتم تطبيق حل الدولتين لتكون هناك دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة لتعيش جنباً إلى جنب بجوار دولة إسرائيل.

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