وزيرالدولة للإنتاج الحربي: حريصون على تنفيذ المشروعات بجنوب سيناء في التوقيتات المحددة

كتب- محمد سامي:

أكد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي حرص شركات الإنتاج الحربي على تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية المتنوعة المنوطة بتنفيذها لخدمة أهالي محافظة جنوب سيناء ؛ وذلك في التوقيتات المحددة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزيرالدولة للإنتاج الحربي مع محافظ جنوب سيناء خالد فودة والوفد المرافق بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة ، تناول بحث أوجه تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين.

وأوضح المهندس محمد صلاح الدين مصطفى أن هذا اللقاء يستهدف بحث أوجه تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين..مشيراً إلى وجود تعاون مثمر سابق وحالي بين وزارة الإنتاج الحربي ومحافظة جنوب سيناء لتنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية.

وقال الوزير : إنه تم خلال اللقاء مناقشة موقف المشروعات المختلفة التي تتولى الجهات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي تنفيذها بمحافظة جنوب سيناء والتنسيق بشأنها ومنها التعاون المشترك في ضوء قرار مجلس الوزراء الصادر خلال الاجتماع رقم (265) بالموافقة على تعاقد محافظة جنوب سيناء مع الهيئة القومية للإنتاج الحربي لتوريد عدد (5) أتوبيسات تعمل بالكهرباء وكذا عدد (2) شاحن من خلال مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربي) وذلك في إطار جهود التوسع في استخدام وسائل النقل العام الصديقة للبيئة بمدينة شرم الشيخ.

وأكد أن تعزيز أوجه التعاون المشترك بين الجانبين يسهم في تحقيق الاستفادة المثلى للموارد والإمكانيات المحلية المتاحة على وجه يتفق مع سياسة الدولة في تفضيل المنتج المحلي..موضحاً أنه من أبرز موضوعات التعاون السابقة بين الجانبين مشاركة الإنتاج الحربي بعدد (110) أتوبيسات كهربائية بقمة تغير المناخ “COP27” التي أقيمت بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر 2022 ضمن منظومة النقل الأخضر إلى جانب تطوير نظام معالجة مياه محطة الصرف الصحي بشرم الشيخ بالتعاون مع إحدى شركات القطاع الخاص.

ومن جانبه..أكد محافظ جنوب سيناء أن المحافظة تسعى لتنفيذ الاستراتيجيات والخطط اللازمة لتطوير منظومة العمل على مستوى المحافظة وخدمة المواطنين بها ..قائلا : "إن محافظة جنوب سيناء مهتمة بتعزيز التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي والشركات التابعة لها بما تمتلكه هذه الشركات من خبرات وإمكانيات تكنولوجية وتصنيعية وخبرات بشرية تمكنها من تنفيذ المشروعات المختلفة المخطط تنفيذها بالمحافظة بكفاءة وفي التوقيتات المحددة لتسليم المشروعات".

وأضاف فودة : "أن التعاون مع الإنتاج الحربي يأتي بهدف تحقيق التكامل مع الجهات الوطنية بالدولة وتعظيم الإستفادة من الإمكانيات والموارد المحلية المتاحة وزيادة الاعتماد على الأيدي المصرية العاملة بها".. موضحاً أنه من ضمن أوجه التعاون المثمر السابقة بين الجانبين تنفيذ مشروع أعمال رفع كفاءة محطات فرز أول بمحافظة جنوب سيناء ضمن منظومة النظافة بالمحافظات وتنفيذ عدد من المشروعات بالمحافظة في مجال الإنشاءات والمرافق والرصف وتمهيد الطرق بالإضافة إلى تنفيذ أعمال الحديقة المركزية بمدينة شرم الشيخ لتصبح متنفساً حيوياً يعكس الوجه الحضاري المستدام لها.

وأشار محافظ جنوب سيناء إلى اهتمام الدولة المصرية بالاستجابة السريعة مع متطلبات التغيرات المناخية..قائلا : "إنه من أهم نتائج وانعكاسات استضافة مدينة شرم الشيخ لمؤتمر المناخ العام الماضي(COP27)إعلان الأمم المتحدة مدينة شرم الشيخ كمدينة خضراء ذكية وإعلان فوز شرم الشيخ بالمركز الأول كمركز الصمود والقدرة على مقاومة الكوارث والتغييرات المناخية على مستوى قارة أفريقيا".

وأكد المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر على سعي وزارة الإنتاج الحربي الدائم إلى التعاون والتكامل مع الوزارات والمحافظات والجهات المختلفة بما يدعم استراتيجيات التنمية الشاملة بالدولة والاستفادة المثلى من الموارد الوطنية المتاحة بما يعود بالنفع على المواطن المصري.

وحرص المهندس محمد صلاح الدين مصطفى ، خلال اللقاء الذي حضره المهندس إميل حلمي إلياس نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب وعدد من قيادات الوزارة ، على تهنئة محافظ شمال سيناء بمناسبة حصوله على درجة الدكتوراة في فلسفة الاستراتيجية القومية وذلك خلال الشهر الماضي.