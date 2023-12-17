حماية المستهلك: نستهدف إنشاء وحدة لرصد ظاهرة الشكاوى وتوعية المواطن بحقوقه

كتب- محمد سامي:

قال إبراهيم السجينى رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز يسعى لتجهيز وحدة لرصد ظاهرة الشكاوى من خلال التوعية بحقوق المستهلك وأيضا بتكثيف الرقابة على الأسواق، ولفت إلى أن الجهاز حريص على حل الشكاوى فى أسرع وقت ولكن بعض الشكاوى تتطلب وقتا خاصة المرتبطة ببعض السلع المعمرة أو السيارات التى قد تحتاج إلى لجنة فنية لمعرفة أسباب الشكوى .

جاء ذلك خلال إطلاق جهاز حماية المستهلك برئاسة إبراهيم السجينى، رئيس مجلس إدارة الجهاز، مبادرة "صديق المستهلك "، بمشاركة كافة مُمثلى ومُنسقى شركات السلع المعمرة، ومن المقرر أن تستهدف المبادرة التنسيق مع هذه الشركات للعمل على حل شكاوى المواطنين وأيضًا تقديم خدمات ما بعد البيع والتزام الشركات بفترة الضمان والصيانة.