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سعر السكر.. رئيس حماية المستهلك يناشد المواطنين بالإبلاغ عن المخالفات

12:47 م الأحد 17 ديسمبر 2023

إبراهيم السجيني

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كتب- محمد سامي:

ناشد إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، المواطنين بالتعاون مع الجهاز، والمبادرة بتقديم الشكاوى عند اكتشاف أي مخالفات تتعلق بحجب السلع عن التداول، واحتكارها.

وشدد السجيني على عدم وجود أزمة سكر، خاصة وأن هناك العديد من مصانع التابعة للدولة منتجة للسكر المحلي، كما يوجد تحقيق اكتفاء ذاتي من الأرز، لذا لا يوجد مبرر لرفع الأسعار.

جاء ذلك خلال إطلاق جهاز حماية المستهلك برئاسة إبراهيم السجينى، رئيس مجلس إدارة الجهاز، مبادرة "صديق المستهلك "، بمشاركة كافة مُمثلي ومُنسقي شركات السلع المعمرة، ومن المقرر أن تستهدف المبادرة التنسيق مع هذه الشركات للعمل على حل شكاوى المواطنين وأيضًا تقديم خدمات ما بعد البيع والتزام الشركات بفترة الضمان والصيانة.

وطالب رئيس جهاز حماية المستهلك، المواطنين بضرورة الإبلاغ الفوري عن أي مُخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك أو المُغالاة في الأسعار، أو احتكار السلع ومنعها من التداول بغرض التربح و التقدم بشكوى إلى جهاز حماية المستهلك من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أى خط أرضي يوميا من الساعة 9 صباحا حتي 10 مساءا ، أو عبر خدمة الواتس اب 01577779999 .على مدار ال24 ساعة.

إبراهيم السجيني رئيس حماية المستهلك الإبلاغ عن المخالفات حجب السلع عن التداول عدم وجود أزمة سكر

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