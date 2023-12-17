دليل على النزاهة.. "صناعة الشيوخ" تشيد بعدم الطعن على قرارات اللجان العامة بانتخابات الرئاسة

كتب- سامح سيد:

اعتبر المهندس محمد المنزلاوي، وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات عدم تلقيها ثمة طعون على قرارات اللجان العامة بالانتخابات الرئاسية خلال المدة المحددة لتلقي الطعون والتي سيتم إعلان نتيجتها غدًا الإثنين بمثابة دليل قاطع على نزاهتها ونجاحها.

وقال المنزلاوي، في بيان له اليوم الأحد: إن المتابعة الإعلامية للانتخابات الرئاسية من 528 متابعًا دوليًّا عن 115 وسيلة إعلامية وصحفية، إلى جانب 70 وسيلة إعلامية وصحفية محلية صدرت تصاريح لـ4218 صحفيًّا وإعلاميًّا لها جعل العالم كله يتابع هذا العرس الديمقراطي المصري الذي انبهر به العالم كله، مؤكداً أن هذه الانتخابات التاريخية أكدت للعالم كله أن مصر دولة كبيرة وأكدت قدرتها على ممارسة الديمقراطية في أروع صورها.

وأعرب وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات عن ثقته التامة في أن هذه الانتخابات ستكون بمثابة دخول مصر إلى مرحلة جديدة من الاهتمام الكبير من المصريين بممارسة حقوقهم السياسية في جميع الانتخابات المقبلة؛ سواء انتخابات مجلسَي النواب والشيوخ أو انتخابات المجالس الشعبية المحلية بعد إقرار البرلمان مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد، مؤكداً أن المصريين بجميع انتماءاتهم السياسية والشعبية والحزبية صوتوا في هذه الانتخابات من أجل الحفاظ على أمن واستقرار مصر وحماية حدودها والوقوف خلف الدولة المصرية بجميع مؤسساتها؛ لمواجهة جميع التحديات والمؤامرات والمخاطر الداخلية والخارجية التي تواجه مصر.