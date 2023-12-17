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BBC

وزيرة التضامن: الإعلام يغزو الحياة ويقتحم العقول دون استئذان

12:06 م الأحد 17 ديسمبر 2023

الدكتورة نيفين القباج

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كتب- إسلام لطفي:

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الإعلام أصبح يغزو الحياة ويقتحم العقول دون استئذان وله تأثير على الرأي العام وتشكيل الوعي المجتمعي.

وأضافت خلال مؤتمر "صحافة الموبايل.. عصر الذكاء الاصطناعي"، الذي نظمته كلية اللغة والإعلام بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، أن مصر تتأهب لمستقبل جديد هو مصر الرقمية، ولذلك فمؤسسات الدولة تسعى إلى الرقمنة وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي سعيًا للشفافية وتكافؤ الفرص.

وتابعت: التواصل بين المجتمع الأكاديمي والبحثي ومؤسسات الدولة أمر مهم، فأصبحنا ننصهر في بوتقة واحدة وواجب علينا أن تكون وجهتنا مشتركة بناء الوطن.

وأشارت إلى أن الاتجاه إلى كل ما هو حديث هو مطلوب، موضحة أن وزارة التضامن تعتمد على التواصل المجتمعي مع جميع الفئات.

نيفين القباج وزيرة التضامن الإعلام يغزو الحياة تشكيل الوعي المجتمعي مؤتمر صحافة الموبايل عصر الذكاء الاصطناعي كلية اللغة والإعلام

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