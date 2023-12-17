"الساحل التعليمي" ينظم مؤتمرًا علمياً لاستكشاف أخطاء الجراحات وعلاجها

كتب- أحمد جمعة:

نظم قسم المسالك البولية بمستشفى الساحل التعليمي، المؤتمر العلمي الرابع والعشرون تحت عنوان "استكشاف أخطاء الإجراءات الجراحية وعلاجها"، بالتعاون مع جمعية جراحة المسالك البولية المصرية، وتحت إشراف د. عبدالفتاح حجازي مدير مستشفى الساحل التعليمي.

وناقش المؤتمر الجديد فى سبل تجنب الأخطاء، والخطوات التى ينتج عنها الضرر، وذلك عن طريق إلقاء محاضرات وفتح مناقشات علمية مثمرة وبث حي مباشر وفيديوهات عمليات لاستخدام المنظار الجراحى المرن وأحدث التقنيات الليزر فى تفتيت الحصوات.

وأكد الدكتور محمد الإتربى رئيس قسم المسالك البولية بمستشفى الساحل التعليمى، ورئيس المؤتمر، أنه خلال فعاليات المؤتمر تم مناقشة العمليات والإجراءات التداخلية لجراحة المسالك البولية، وأيضا تداعيات الفحص الطبى لدى مرضى الكلى والمسالك البولية.

وأضاف أنه تم مناقشة بعض النواحى الأخلاقية الطبية الخاصة بالإجراءات الجراحية ومدى فعالية وأهمية الأخذ بها قبل وأثناء تلك الإجراءات والعمليات حرصا على صحة المريض.

وضم المؤتمر نخبة من الاستشاريين والأساتذة في مجال تخصص جراحة المسالك البولية والتخصصات الطبية المختلفة من مختلف الجامعات والمستشفيات والمعاهد التعليمية والمؤسسات الطبية المختلفة.