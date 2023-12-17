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BBC

صقيع وكتل هوائية شديدة البرودة.. الأرصاد تكشف ملامح طقس الشتاء

11:15 ص الأحد 17 ديسمبر 2023
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    الطقس
  • عرض 18 صورة
    الطقس
  • عرض 18 صورة
    الطقس
  • عرض 18 صورة
    الطقس
  • عرض 18 صورة
    الطقس
  • عرض 18 صورة
    الطقس
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    الطقس
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كتب- محمد نصار:

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن فصل الشتاء يبدأ يوم 22 ديسمبر الحالي ويستمر لمدة 3 أشهر وتكون ذروته خلال شهري يناير وفبراير 2024.

وأضافت منار غانم، في تصريحات لمصراوي، أن أهم الظواهر الجوية في فصل الشتاء تتمثل في الانخفاض الكبير في درجات الحرارة والتي تنخفض عن الصفر في بعض المناطق من سيناء وسانت كاترين، فضلا عن موجات الصقيع والأمطار متفاوتة الشدة.

وأكدت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، استمرار الشبورة المائية الكثيفة في التكون خلال الساعات المتأخرة من الليل والمبكرة من الصباح.

وأشارت إلى أنه خلال فصل الشتاء تتعرض مصر لعدة مرتفعات جوية تؤثر على حالة الطقس، ومنها المنخفض السيبيري الذي يجلب كتلًا هوائية شديدة البرودة من شرق أوروبا، إلى جانب المنخفض القبرصي على البحر المتوسط، في حين يساعد مرتفع العروض الوسطى، على جلب كتل هوائية معتدلة.

الطقس درجات الحرارة طقس الشتاء فصل الشتاء

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