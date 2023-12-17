عبد الرحيم علي: طوفان الأقصى مخطط إيراني لشغل إسرائيل عن مشروعها النووي

كتب- حسن مرسي:

أكد عبد الرحيم علي، رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس، أن هناك تقارير غربية تفيد بأن إيران تخطط بتوجيه ضربة لإسرائيل من خلال أذرعها في المنطقة لتشغلها عن المشروع النووي الإيراني، موضحًا أن ما يحدث اليوم، أمريكا ألقت بالكرة في مرمى إسرائيل ووضعت شرط أن الاحتلال الإسرائيلي لغزة ممنوع.

وأضاف عبد الرحيم علي، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي"، أن إيران حضرت من خلال حلفائها لضربة كبرى "طوفان الأقصى" لتشغل إسرائيل عن الاهتمام بالمشروع النووي الإيراني لمدة سنة.

وأوضح عبد الرحيم علي، رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس، أنه كان هناك تنسيق على أعلى مستوى من أجل ضربة كبرى وإلحاق الضرر بإسرائيل

وأوضح عبد الرحيم علي، أن هناك انقسام في أوروبا على موضوع إسرائيل وموقفهم من حماس، مؤكدًا أن الأردن ومصر موقفهم واحد وهو حماية الشعب الفلسطيني ومنع تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين.

يذكر أن وزارة الصحة في غزة أعلنت أن حصيلة الوفيات في مستشفى الشفاء ارتفعت إلى 32 قتيلا منذ نهاية الأسبوع بسبب نفاد الوقود في المجمع الطبي الذي يعتبر الأكبر في القطاع.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن 2300 شخص على الأقل، بينهم مرضى وعاملون في الكادر الطبي ونازحون هربوا من القتال، يقيمون الآن داخل مجمع الشفاء الطبي.

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