هبة راشد تنظم مزادًا لبيع سبيكة ذهبية لدعم غزة



كتب- أحمد عبدالمنعم:

نظمت هبة راشد مدير مؤسسة مرسال الخيرية، مزاد خيري جديد لبيع سبيكة ذهب زنة ٥٠ جرام BTC.

ونشرت "راشد"، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورة للسبيكة وكتبت: المزاد الغالي دة مش غالي علشان تمنها رغم إنه كبير، ولكن غالي علشان صاحبها قعد سنين يجمع في تمنها علشان يحطها مقدم شقة لأسرته واتنازل عنها لأهل غزة.

وتابعت: "تقبل الله منه ورزقه بيت أحلى مما يتمنى"، مشيرة إلى أن بداية المزاد الآن ونهايته يوم الثلاثاء الله الساعة ١٠ مساء.