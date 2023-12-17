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BBC

هبة راشد تنظم مزادًا لبيع سبيكة ذهبية لدعم غزة

12:04 ص الأحد 17 ديسمبر 2023

بيع سبيكة ذهبية لدعم غزة

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كتب- أحمد عبدالمنعم:
نظمت هبة راشد مدير مؤسسة مرسال الخيرية، مزاد خيري جديد لبيع سبيكة ذهب زنة ٥٠ جرام BTC.

ونشرت "راشد"، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورة للسبيكة وكتبت: المزاد الغالي دة مش غالي علشان تمنها رغم إنه كبير، ولكن غالي علشان صاحبها قعد سنين يجمع في تمنها علشان يحطها مقدم شقة لأسرته واتنازل عنها لأهل غزة.

وتابعت: "تقبل الله منه ورزقه بيت أحلى مما يتمنى"، مشيرة إلى أن بداية المزاد الآن ونهايته يوم الثلاثاء الله الساعة ١٠ مساء.

مؤسسة مرسال بيع سبيكة ذهب دعم غزة هبة راشد

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