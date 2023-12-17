قريبًا.. مستشار وزير الصحة: إطلاق أول منصة تحتفظ بأشعة المرضى في مصر



كتبت -داليا الظنيني:

قال الدكتور محمد فوزي، مستشار وزير الصحة للأشعة، إنه تم تدشين وتنفيذ منصة مصرية تحتفظ بـ "إشعة المرضى"، موضحًا أن المنصة الإلكترونية لديها القدرة على تقبل إشاعات من أي مستشفى سواء تابعة لوزارة الصحة أو خارجها أو المستشفيات داخل مصر وخارجها.

وأوضح خلال مداخلة ببرنامج "حديث القاهرة"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، اليوم السبت، أن المنصة تستقبل الإشعة بجميع أشكالها وبالأجهزة المختلفة، مؤكدًا أن هذه المنصة لديها القدرة على استيعاب الإشاعات من أي جهاز وهدفها هو المريض وأن يكون لديه القدرة على استخراج إشعاته في أي وقت بالرقم القومي.

وتابع: "من يتعامل مع هذه المنصة الطبيب وهيئات أخرى"، موضحًا أن هذه المنصة توفر ميزة كتابة التقرير المرتبط بالإشعة عن بعد، وتوفر جهد ووقت كبير جدًا، منوهًا بأن التعامل مع المنصة مجانًا، وسيتم العمل بها تجريبيًا 3 أشهر.

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