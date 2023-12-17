نشرة منتصف الليل| قرار حكومي بشأن الأجانب.. وموعد انتهاء أزمة ارتفاع أسعار السكر

كتب- محمد شاكر:

شهدت مصر، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، خلال الساعات الثمانية الماضية.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الساعات الماضية من مساء أمس الأحد على النحو التالي:

الحكومة تصدر قرارًا جديدًا بشأن الأجانب المقيمين في مصر

أصدر رئيس الوزراء قرارًا يلزم الأجانب المتقدمين للادارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية للحصول على إقامة للسياحة وغير السياحة بتقديم إيصال.

للتفاصيل.. اضغط هنا

رئيس الدلتا للسكر يكشف موعد انتهاء أزمة ارتفاع الأسعار

كشف الدكتور أحمد أبو اليزيد، رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر، الأسباب التي أدت إلى ارتفاع أسعار السكر، موضحًا أن وزارة التموين تدخلت من أجل حل الأزمة وخفض سعره، وتوفيره في منافذ البيع المختلفة على مستوى الجمهورية.

للتفاصيل.. اضغط هنا

ليس كوبري.. مصدر بالآثار يكشف البناء الخرساني بين الأهرامات والمتحف

أكد مصدر مسئول بوزارة السياحة والآثار، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن البناء الخرساني الموجود حاليا بين منطقة الأهرامات الأثرية والمتحف المصري الكبير.

للتفاصيل.. اضغط هنا

صندوق التنمية الحضرية: الوحدات السكنية المطروحة للمواطنين جاهزة.. وهذا موعد الاستلام

أعلن المهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضرية، أن الوحدات السكنية الجديدة المطروحة للمواطنين جاهزة والاستلام في أقل من عام.

للتفاصيل.. اضغط هنا

الزراعة توضح أسباب انخفاض أسعار البصل مؤخرًا في الأسواق

أكد علي عبد المحسن، رئيس الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة، أن أسعار البصل شهدت انخفاضًا في الأسواق.

للتفاصيل.. اضغط هنا