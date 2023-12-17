الكهرباء: ربط محطة رياح خليج السويس تجاريا نهاية ديسمبر

كتب- محمد صلاح:

كشف الدكتور محمد الخياط الرئيس التنفيذي لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، إنه من المقرر يتم ربط محطة رياح خليج السويس لتوليد الكهرباء بقدرة 250 ميجا وات تجارياً نهاية ديسمبر الجاري لتصبح إجمالى القدرات المولدة من طاقة الرياح على الشبكة القومية للكهرباء ٢٠٠٠ ميجا وات مع بداية العام المقبل.

وأضاف "الخياط"، لمصراوي، أن محطة رياح خليج السويس لتوليد الكهرباء تم تشغيلها تجريبيًا في شهر نوفمبر الماضي في إطار خطة الدولة لتنويع مصادر الطاقة والتوسعة في مشروعات الطاقة المتجددة.

وأوضح أن محطة الرياح الجديدة في خليج السويس مملوكة لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة وتبلغ تكلفتها الاستثمارية نحو 215 مليون يورو، لافتًا إلى أنه من المتوقع وصول إنتاج المحطة من الطاقة الكهربائية سنويا إلى 840 جيجاوات ساعة تساهم في توفير175 ألف طن بترول مكافئ سنويا وتحد من إنبعاث 475 ألف طن ثاني أكسيد الكربون سنويًا.

وأشار إلى أن قطاع الكهرباء يعمل جاهدًا في التوسع بمشروعات الطاقة المتجددة سواء إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية أو الرياح، لأن تلك المشروعات سيتم تسخيرها لإنتاج الهيدروجين الأخضر وتصديره للخارج علاوة على تحويل مصر لمحور عالمى للطاقة من خلال مشروعات الربط الكهربائي مع دول العالم.