"لو شنطتك ضاعت في المطار؟".. 7 خطوات للتعامل مع الحقائب المفقودة



كتب- محمد عبيد:

يتعرض الكثير من المسافرين، للعديد من المواقف داخل المطارات من أبرزها فقدان الحقائب.

ويقدم "مصراوي" خطوات التعامل مع المفقودات داخل صالات السفر والوصول بمطار القاهرة الدولي وهي كالتالي:-

1- تخصص إدارة المتروكات والمفقودات بحفظ وتخزين (المتروكة / المفقودة) لحين تسليمها إلى ذويها بعد اتخاذ الإجراءات القانونية.

2- تعريف الحقيبة المفقودة، هي التي لا يوجد عليها بيانات للراكب أو شركة الطيران (Label).

3- الحقيبة المتروكة هي الحقيبة التي يقوم الراكب بتسليمها إلى إدارة المتروكات لحين عودته لاستلمها مرة أخرى.

4- الحقائب الترانزيت هي الحقائب التي تقوم شركة (الطيران/الخدمة) بتخزينها بإدارة المتروكات لحين استلامها مرة أخرى.

- الإجراءات التي يتم اتخاذها لإعادة الحقيبة المفقودة لأي راكب:

1- في حالة فقد الحقيبة يتم تشكيل لجنة ثلاثية تضم (شرطة تأمين الركاب - إدارة الجمارك - أمن شركة ميناء القاهرة الجوي) لفحص محتويات الحقيبة، وتحرير محضر بمحتوياتها وتسليمها لإدارة المتروكات بمطار القاهرة الدولي.

2- يتم تحرير محضر منفصل حالة وجود أشياء ثمينة بالحقيبة وتسليمها إلى وديعة الجمرك بمطار القاهرة الدولي.

3- للاستفسار عن الحقائب المفقودة يتم الإتصال بأرقام إدارة المتروكات المدونة في المطار.

4- تسليم الحقيبة حالة التعرف عليها إلى الراكب نفسه بموجب جواز السفر أو بواسطة أي شخص يتم توكيله باستلامها بموجب توكيل خاص صادر من الشهر العقاري.

5- يتم التوجه إلى مكتب الاستعلامات بصالة السفر رقم (1) والاتصال بالرقم الداخلي (4458) لإدارة المتروكات لإيفاد مندوبها لإنهاء إجراءات دخول الراكب الدائرة الجمركية للتعرف على الحقيبة ومحتوياتها واتمام استلامها.

6- يتوجه الراكب بعد استلام الحقيبة إلى المنفذ الجمركي لفحصها وسداد الرسوم الجمركية إن وجدت.

7- توقيتات الاستفسارات واستلام الحقائب يوميا عدا الجمعة والسبت اعتبارا من الساعة 8:30 صباحا حتى 14:30 بعد الظهر.

في حالة فقد الركاب حقيبته، يجب عليه اتباع الخطوات التالية بعد تقديم تقرير عند الوصول، وتلقي مكالمة من شركة الطيران:

1- توجه إلى مكتب المفقودات في صالة الوصول خارج الدائرة الجمركية.

2- عمل تصريح لدخول الدائرة الجمركية للتعرف على حقيبته (في حالة أكثر من 24 ساعة على وصول الراكب، أما إذا كان وصول الراكب أقل من

24 ساعة وأبلغته شركة الطيران بوجود حقيبته يستطيع الراكب استخدام جواز سفره للدخول للدائرة الجمركية بدون عمل تصريح).

3- يتعرف الراكب على حقيبته ويتوجه بها إلى منطقة الجمارك لفحصها ودفع الرسوم الجمركية إن وجدت.